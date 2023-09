5 Top Action-Anime mit richtig starker Story, die jeder gesehen haben sollte

Ihr sehnt euch nach Action, wollt aber auf eine gute Story nicht verzichten? Dann haben wir hier 5 Anime, die euch begeistern werden.

Die bunte Welt der Anime hat für jeden etwas im Angebot. Egal ob man auf Action, Thriller, Drama oder Romanzen steht – jedes Genre ist vertreten. Problematisch wird es oft dann, wenn man mehrere Erwartungen hegt. Brachiale Action lässt sich oft nur schwer mit einer guten Story paaren – aber manchmal gelingt es. Wir zeigen euch hier 5 Anime mit richtig guter, intensiven Story und trotzdem jeder Menge Action.

Vinland Saga

Alternative Namen: /

Genres: Action, Abenteuer, Drama

Episoden: 48 (2 Staffeln)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Der junge Thorfinn ist mit Geschichten vom sagenumwobenen „Vinland“ aufgewachsen. Ein fruchtbares Land, in dem es keinen Grund zum Kämpfen gibt. Doch er kommt dort nie an, denn noch bevor er das Erwachsenenalter erreicht, bricht der Krieg in seiner Heimat aus. Der Konflikt zwischen England und den Dänen sorgt dafür, dass die Nordmänner in den Konflikt eingreifen müssen. Schon früh wird Thorfinn zu einem Assassinen ausgebildet und sorgt für Tod und Verwüstung auf dem Schlachtfeld – lange bevor er begreifen kann, was er da eigentlich anrichtet.

Was man von Vinland Saga erwarten sollte: Vinland Saga ist blutig, brutal und gnadenlos. Die Schlachten der Nordmänner sind spannend und actiongeladen, sodass niemals Langeweile aufkommt. Dabei wirft die Serie gleichzeitig einen ziemlich kritischen Blick auf Krieg und Konflikte jeder Art und wie das Familien und Freundschaften zerstören kann. Auch wenn der Anime immer mal wieder ruhigere Episoden hat, baut das nur zum nächsten Höhepunkt auf, aus dem nicht alle Charaktere lebend herauskommen werden.

Vinland Saga war ein Überraschungshit der letzten Jahre und jeder Action-Fans sollte der Serie eine Chance geben.

Code Geass: Lelouch of the Rebellion

Alternative Namen: Code Geass: Hangyako no Lelouch

Genres: Action, Drama, SciFi, Mecha

Episoden: 50 (2 Staffeln, Abgeschlossen)

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter bekannt, nur zum Kampf verfügbar.

Im Jahr 2010 hat sich das heilige britannische Reich als militärische Supermacht durchgesetzt und auch Japan erobert. Die ehemaligen Japaner nennt man nun nur noch „Elevens“, weil sie in „Area 11“ des Reiches leben. Der britannische Student Lelouch findet sich eines Tages zwischen einem Gefecht zwischen dem heiligen Reich und den Widerstandskämpfern Japan wieder. Er kommt dabei in Kontakt mit der „Macht der Könige“ – eine Fähigkeit, die es ihm erlaubt, jeder Person genau einen Befehl zu geben, den diese Person nicht verweigern kann.

Mit dieser Kraft beginnt er als „Zero“ einen Rachefeldzug gegen Britannia und spielt dabei Verbündete und Feinde gegeneinander aus.

Was man von Code Geass erwarten sollte: Code Geass zählt als einer der „großen“ Anime aus den 2000er-Jahren und überzeugt durch vielschichtige Charaktere und interessante Konflikte. Auch wenn „Mecha-Kämpfe“ für manch einen gewöhnungsbedürftig sein mögen, sorgen die politischen Intrigen stets für interessante Konflikte, in denen Lelouch seinen Feinden immer einen Schritt voraus sein muss.

Im Gegensatz zu vielen anderen Serien ist Code Geass auch abgeschlossen. Die Geschichte findet ein würdiges Ende, über das man noch lange reden und nachdenken kann.

