In Japan gibt es 5 Animes, die einen eigenen, offiziellen Feiertag haben

Die Japan Anniversary Association wurde aus dem Japan Anniversary Committee gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Interesse der Menschen für Jubiläen zu steigern. Deshalb führten sie ein Registrierungsverfahren ein, mit dem bestimmte Jubiläen oder Gedenktage die Menschen zum Feiern bewegen sollen. 5 dieser Gedenktage sind Animes gewidmet.

Was sind das für Feiertage? In Japan gibt es einige zertifizierte und registrierte Gedenktage oder Jubiläen, die auf verschiedenen Animes basieren. Dabei handelt es sich um Serien, die einen großen Beitrag zur japanischen Kultur geleistet haben.

Folgende Gedenktage gibt es in Japan:

1. Januar: Astro Boy Day

27. Februar: Pokémon Day

9. Mai: Goku Day

22. Juli: One Piece Day

13. September: Fist of the North Star Day

Viele der Jubiläen basieren auf einem Wortspiel oder dem Start der Serie. Der Goku Day fällt auf den 9. Mai, weil die japanische Übersetzung von Goku aus den Zahlen 5 und 9 besteht. Es gibt auch einige Videospiele wie Dragon Quest und Final Fantasy VII, die ihren eigenen Gedenktag haben.

An diesen Tagen können Neuankündigungen zu den jeweiligen Animes stattfinden. Das ist aber kein Muss: Der Pokémon Day 2024 wurde in diesem Jahr genau am 27. Februar gefeiert, wohingegen der One Piece Day in 2024 am 10. und 11. August abgehalten wird.

Am One Piece Day könnte es neue Details zu Staffel 2 der Netflix-Serie geben:

Die Anime-Feiertage sind mit einem Augenzwinkern zu sehen

Sind die Feiertage gesetzlich? Die Feiertage sind mit etwas Humor zu sehen. Die Japan Anniversary Association hat nämlich zahlreiche Gedenktage eingeführt, die manchmal auf dem größten Quatsch basieren. Am 4. April wird beispielsweise der Tag des Joghurts mit 0 % Fettanteil gefeiert. Am 22. August feiern Japaner dafür den Haarwuchstag.

Dementsprechend haben die Menschen an diesen Tagen nicht frei. Ihr könnt euch die Feiertage etwa so wie bei uns den Valentinstag vorstellen. Er ist zwar kein gesetzlicher Feiertag, wird aber von zahlreichen Menschen anerkannt und gefeiert.

Was erwartet uns beim kommenden Anime Day? Der nächste Anime Day, der ansteht, ist der One Piece Day. Er wird in diesem Jahr nicht am 22. Juli, sondern am 10. und 11. August gefeiert. Zu den Feierlichkeiten können wir neue Infos zum One-Piece-Remake von Netflix erwarten. Womöglich könnte es neue Infos zur Realserie geben, die ebenfalls auf Netflix laufen wird. Außerdem gibt es ein Bühnenprogramm und weitere Aktionen für die Leute vor Ort.

One Piece hat am 5. Mai Ruffys Geburtstag gefeiert. Zu den Feierlichkeiten hat Ruffy-Schauspieler Iñaki Godoy einen weiteren Charakter enthüllt, der in Staffel 2 der Netflix-Realadaption auftauchen wird: One Piece feiert Ruffys Geburtstag, deutet die Story der 2. Staffel und die Rückkehr eines bekannten Gegners an