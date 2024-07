Ein Streit hinter den Kulissen könnte für die lange Pause von Dragon Ball Super verantwortlich sein

Was sagt ihr zu der Situation? Wartet ihr auch schon sehnsüchtig auf das neue Kapitel? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Übrigens: Es gab einen Gegner in Dragon Ball, der als Geheimwaffe sehr nützlich gewesen wäre .

2023 gründete Iyoku schließlich seine eigene Firma, die er in Anlehnung an Dragon Ball die Capsule Corporation nannte.

Diese Aktion kam bei den Verantwortlichen nicht gut an. Daraufhin wurde Iyoku in eine neue Abteilung versetzt. Er war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und begann daraufhin, sich selbstständig zu machen.

Iyoku, der als enger Vertrauter von Toriyama galt und auch in der Entwicklung von Dragon Ball integriert war, soll in der Vergangenheit eine Film-Adaption von SAND LAND angestoßen haben, ohne dies seinen Vorgesetzten zu kommunizieren. SAND LAND ist ein Manga, der ebenfalls von Toriyama erfunden wurde. Der Film kam 2023 heraus.

Nachdem am 20. März 2024 das 103. Kapitel von Dragon Ball Super veröffentlicht wurde, ist es sehr still um den beliebten Manga geworden. Seitdem wird auf die Erscheinung des Chapters 104 vergeblich gewartet.

