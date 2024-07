Son-Goku kämpfte in Dragon Ball gegen einen starken Gegner, dessen Kraft maßlos unterschätzt wurde

Im Laufe der Jahre musste Son-Goku in Dragon Ball gegen zahlreiche Feinde antreten. Doch hätte er sich zum Beginn seiner Reise mit einem Gegner angefreundet, wären all seine Widersacher kein Problem mehr gewesen.

Um welchen Gegner geht es? Während der Fortuneteller-Baba-Saga begegnete Son-Goku der Wahrsagerin Uranai Baba. Sie sammelte eine Truppe von Kämpfern um sich, gegen die der Saiyajin und seine Freunde antreten mussten.

Unter diesen Kämpfern befand sich Spike the Devil Man, der im Deutschen einfach „Teufel“ heißt. Er ist ein großgewachsener Teufel aus der Hölle, der leider nur wenige Auftritte in Dragon Ball hatte:

In der Fortunteteller-Baba-Saga als Kontrahent von Son-Goku

In der King-Piccolo-Saga als kurz eingeblendetes Bild

In der Majin-Boo-Saga von Dragon Ball Z leiht er Son-Goku seine Energie für die alles entscheidende Genkidama gegen Boo.

Doch der Teufel war nicht umsonst einer der stärksten Kämpfer von Uranai Baba. Hätte er eine größere Rolle gespielt, wären all die Gegner, gegen die Son-Goku antreten musste, ein Kinderspiel gewesen. Denn er besaß eine Fähigkeit, mit der er jeden Fiesling vernichten konnte.

Der Teufel wäre einer der stärksten Gegner in Dragon Ball

Welche Fähigkeit macht ihn so stark? Der Teufel beherrscht eine Attacke namens Devilmite Beam. Im Anime erklärt Muten Roshi, dass der Angriff des Teufels jeden negativen Gedanken eines Gegners ausnutzen kann. Egal, wie klein dieser Gedanke ist.

Diese Wut, Bosheit, Aggressionen oder anderen negativen Gedanken können dann in einen Energiestrahl, den Devilmite Beam, umgewandelt werden. Durch diesen Strahl explodiert das Herz eines Gegners buchstäblich. Die Attacke ist also ein Angriff, der zum sofortigen Tod führt.

Was hätte der Strahl heute genutzt? Es ist offensichtlich, dass Gegner wie Freezer, Cell oder Boo böse Gedanken in sich trugen. Deshalb hätte der Teufel seine Kraft nutzen können, um seinen Devilmite Beam zu erzeugen und die Gegner explodieren zu lassen. Er hätte Son-Goku so manchen schweren Kampf erspart.

Doch zu unserem Pech freundete Son-Goku sich nicht mit dem Teufel an, sondern besiegte ihn in einem schnellen Kampf. Es hätte zudem sein können, dass das Kampfpotenzial des Teufels nicht ausgereicht hätte. Womöglich hätten Freezer und Co. ihn pulverisiert, bevor er seinen Strahl erzeugen kann. Dafür hätte der Teufel sämtliche Untergebene locker besiegen können. Der Teufel bleibt dafür ein spannendes Gedankenexperiment.

Wie hat sich Son-Goku gegen ihn geschlagen? Der Teufel hatte keine Chance gegen Son-Goku, da der Saiyajin ein reines Herz besitzt. Somit konnte der Strahl keine negativen Gedanken nutzen, um Goku zum Explodieren zu bringen.

