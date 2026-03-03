Eine von Spielberg produzierte Netflix-Serie könnte ein Hit werden: Sie wird Fans von Jurassic Park begeistern

EntertainmentNews
2 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
Eine von Spielberg produzierte Netflix-Serie könnte ein Hit werden: Sie wird Fans von Jurassic Park begeistern

Fans von Jurassic Park sollten ein Auge auf eine neue Serie werfen, die ab dem 6. März 2026 auf Netflix zu sehen ist. Angeführt von Produzent Steven Spielberg erzählt sie vom Aufstieg und Fall der Dinosaurier.

Was ist das für eine Serie? Sie hört auf den schlichten Namen Die Dinosaurier und fasst damit ihr Thema perfekt zusammen. Die Doku-Serie, die ab dem 6. März 2026 auf Netflix startet, beschäftigt sich in vier Folgen mit den beliebten Tieren.

Jede Episode soll etwa eine Stunde dauern. Die Serie erzählt davon, wie die Dinosaurier entstanden sind, von ihrer Zeit auf der Erde und schließlich von ihrem Untergang.

Getragen wird die Produktion von einer beeindruckenden, visuellen Umsetzung, die die verschiedenen Dinosaurier zum Leben erweckt. Kein Wunder, dass das Ergebnis schon im Trailer überzeugt, denn hinter den Kulissen werkeln Leute, die sowohl mit Dinos als auch Dokus schon Erfahrung sammeln konnten.

Eine Netflix-Serie von Produzent Steven Spielberg erweckt Dinosaurier zum Leben
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Die Gen Z hat genug davon, dass ihr nichts gehört, belebt eine totgeglaubte Branche wieder Gold verdienen in WoW Midnight – So geht es ganz einfach In Fallout 76 gibt es ab heute garantierten legendären Loot, doch dafür müsst ihr ein berüchtigtes Monster erledigen RPG zu Warhammer 40.000 zeigt neuen Teaser, jetzt spricht der größte Sammler im Universum persönlich Nach 22 Jahren könnt ihr euren Pokédex in Feuerrot und Blattgrün auf der Nintendo Switch endlich vervollständigen Chefs von Path of Exile verraten, welche Klassen sie in der neuen Season spielen, haben 2 völlig unterschiedliche Ideen ARC Raiders reagiert auf die „Rivalität“ mit Marathon, erinnert Gamer daran, worauf es wirklich ankommt Den neuen GO Pass in Pokémon GO dürft ihr nicht ignorieren – So holt ihr Mewtu Eines der besten Spiele auf Steam bekommt ein Spin-off, liefert völlig neues Gameplay, bietet für kurze Zeit einen kostenlosen Test 5 Animes, die wir gerne vergessen würden, um sie nochmal zu schauen Spieler töten gerade in WoW hunderte Frösche, bevor sie Blizzard dabei erwischt Ich habe schon 10 Stunden in der Demo von Windrose versenkt und musste dafür nicht mal meine Freunde versklaven

Jurassic Park war gestern

Wer steckt hinter der Serie? Der prominenteste Name ist sicherlich Steven Spielberg. Der Regisseur, inszenierte neben beliebten Filmen wie Indiana Jones, E.T. oder Der Weiße Hai auch die ersten beiden Teile der Jurassic-Park-Reihe. Der erste Ableger spielt eine besondere Rolle in Spielbergs Leben.

Mit Dinosauriern hat er also bereits Erfahrung gesammelt. Unterstützt wird er als Produzent vom Team, das schon die Doku-Serie Leben auf unserem Planeten realisierte. Auch diese Produktion gibt es auf Netflix zu sehen. Sie beschäftigt sich mit rund 4 Milliarden Jahren der Erdgeschichte und zeigte ebenfalls beeindruckende Tieraufnahmen.

In beiden Fällen stammen sie zu großen Teilen aus dem Computer und werden vom Unternehmen Industrial Light and Magic erstellt. Selbst wenn ihr den Namen dieses CGI-Studios nicht kennt, so habt mit großer Wahrscheinlichkeit einen ihrer Filme gesehen.

Neben Fluch der Karibik, Terminator 2 und zahlreichen Spielberg-Produktionen haben sie vor allem bei Star Wars Pionierarbeit geleistet. Das passt, denn gegründet wurde das Unternehmen von niemand geringerem als George Lucas – der zudem ein alter Freund von Steven Spielberg ist.

Für Die Dinosaurier erweckt das Team nun die gleichermaßen beliebten wie geheimnisvollen Kreaturen zum Leben, 32 Jahre nachdem man es bereits in Jurassic Park getan hat. Damals wurde diese Leistung mit einem Oscar für die besten visuellen Effekte belohnt.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2: Start, Trailer und Cast – Alle Infos zur Serie auf HBO Max
von Christoph Waldboth
Mehr zum Thema
Trailer zum Film von Peaky Blinders erinnert mich an die größte Hass-Liebe, die ich jemals auf Netflix empfunden habe
von Johanna
Mehr zum Thema
Ein deutscher Krimi sieht aus wie die perfekte Unterhaltung für Boomer, versüßt mir als Gen Z jeden Abend auf Netflix
von Niko Hernes

Was bietet die Serie noch? Nicht nur visuell dürfte Die Dinosaurier spannend werden. Mit Morgan Freeman bekommt man in der englischen Originalfassung den passenden Erzähler aufs Ohr. Dessen sonore und tiefe Stimme begleitete bereits Leben auf unserem Planeten.

Spannend für Dino-Enthusiasten: Netflix hat in einer Presse-Mitteilung bereits einige der Arten verraten, die in der Serie zu sehen sein werden. Konkret genannt werden Marasuchus, Plateosaurus, Mamenchisaurus, Stegosaurus, Ankylosaurus, Allosaurus, Tyrannosaurus Rex, Pliosaurus, Mosasaurus, Spionsaurus, Anchiornis und Longipteryx.

Ab dem 6. März 2026 könnt ihr euch selbst davon überzeugen, ob die Doku etwas für euch ist. Freut ihr euch darauf? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Seid ihr eher an Videospiel-Adaptionen interessiert, möchten wir euch folgende Liste ans Herz legen: Laut euch gibt es auf Netflix ganze 9 Gaming-Serien, die besser sind als Henry Cavill und The Witcher

Quelle(n): jeuxvideo.com, Titelbildquelle: Netflix auf YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Homeland Stream Deutschland

Eine der besten Thriller-Serien der letzten Jahre wurde zum Teil in Deutschland gedreht, läuft komplett auf Netflix und Disney+

Das Scrubs Revival ehrt einen verstorbenen Kollegen, benennt besonderen Ort nach ihm

Fallout Roboter Liste

Die 5 stärksten Roboter aus Fallout im Power-Ranking

10 beste Netflix Serien Titelbild

Laut euch gibt es auf Netflix ganze 9 Gaming-Serien, die besser sind als Henry Cavill und The Witcher

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx