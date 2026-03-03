Eine von Spielberg produzierte Netflix-Serie könnte ein Hit werden: Sie wird Fans von Jurassic Park begeistern

Fans von Jurassic Park sollten ein Auge auf eine neue Serie werfen, die ab dem 6. März 2026 auf Netflix zu sehen ist. Angeführt von Produzent Steven Spielberg erzählt sie vom Aufstieg und Fall der Dinosaurier.

Was ist das für eine Serie? Sie hört auf den schlichten Namen Die Dinosaurier und fasst damit ihr Thema perfekt zusammen. Die Doku-Serie, die ab dem 6. März 2026 auf Netflix startet, beschäftigt sich in vier Folgen mit den beliebten Tieren.

Jede Episode soll etwa eine Stunde dauern. Die Serie erzählt davon, wie die Dinosaurier entstanden sind, von ihrer Zeit auf der Erde und schließlich von ihrem Untergang.

Getragen wird die Produktion von einer beeindruckenden, visuellen Umsetzung, die die verschiedenen Dinosaurier zum Leben erweckt. Kein Wunder, dass das Ergebnis schon im Trailer überzeugt, denn hinter den Kulissen werkeln Leute, die sowohl mit Dinos als auch Dokus schon Erfahrung sammeln konnten.

Jurassic Park war gestern

Wer steckt hinter der Serie? Der prominenteste Name ist sicherlich Steven Spielberg. Der Regisseur, inszenierte neben beliebten Filmen wie Indiana Jones, E.T. oder Der Weiße Hai auch die ersten beiden Teile der Jurassic-Park-Reihe. Der erste Ableger spielt eine besondere Rolle in Spielbergs Leben.

Mit Dinosauriern hat er also bereits Erfahrung gesammelt. Unterstützt wird er als Produzent vom Team, das schon die Doku-Serie Leben auf unserem Planeten realisierte. Auch diese Produktion gibt es auf Netflix zu sehen. Sie beschäftigt sich mit rund 4 Milliarden Jahren der Erdgeschichte und zeigte ebenfalls beeindruckende Tieraufnahmen.

In beiden Fällen stammen sie zu großen Teilen aus dem Computer und werden vom Unternehmen Industrial Light and Magic erstellt. Selbst wenn ihr den Namen dieses CGI-Studios nicht kennt, so habt mit großer Wahrscheinlichkeit einen ihrer Filme gesehen.

Neben Fluch der Karibik, Terminator 2 und zahlreichen Spielberg-Produktionen haben sie vor allem bei Star Wars Pionierarbeit geleistet. Das passt, denn gegründet wurde das Unternehmen von niemand geringerem als George Lucas – der zudem ein alter Freund von Steven Spielberg ist.

Für Die Dinosaurier erweckt das Team nun die gleichermaßen beliebten wie geheimnisvollen Kreaturen zum Leben, 32 Jahre nachdem man es bereits in Jurassic Park getan hat. Damals wurde diese Leistung mit einem Oscar für die besten visuellen Effekte belohnt.

Was bietet die Serie noch? Nicht nur visuell dürfte Die Dinosaurier spannend werden. Mit Morgan Freeman bekommt man in der englischen Originalfassung den passenden Erzähler aufs Ohr. Dessen sonore und tiefe Stimme begleitete bereits Leben auf unserem Planeten.

Spannend für Dino-Enthusiasten: Netflix hat in einer Presse-Mitteilung bereits einige der Arten verraten, die in der Serie zu sehen sein werden. Konkret genannt werden Marasuchus, Plateosaurus, Mamenchisaurus, Stegosaurus, Ankylosaurus, Allosaurus, Tyrannosaurus Rex, Pliosaurus, Mosasaurus, Spionsaurus, Anchiornis und Longipteryx.

Ab dem 6. März 2026 könnt ihr euch selbst davon überzeugen, ob die Doku etwas für euch ist. Freut ihr euch darauf? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare.