Vor 32 Jahren bewies Steven Spielberg, warum er einer der besten Regisseure ist – Er drehte zwei Klassiker in einem Jahr

Die Mühe und harte Arbeit an beiden Filmen haben sich gelohnt. Sowohl Jurassic Park als auch Schindlers Liste gelten heute als Klassiker der Filmgeschichte. Spielberg selbst war wohl auch sehr angetan von seiner Arbeit und nutzte sie kurzerhand für einen anderen Zweck: Steven Spielberg reichte zwei Blockbuster ein und bekam so endlich seinen Uni-Abschluss

Was sagt das über Spielberg aus? Es ist bemerkenswert, dass der Regisseur es schaffte, zwei aufwändige Filme innerhalb von so kurzer Zeit zu drehen. Noch dazu unterscheiden sie sich sehr in Sachen Stimmung und Tonalität.

Spannender war da schon zu sehen, wie der Regisseur mit einem ernsten Thema wie dem Holocaust umgeht. Diesem widmete sich Spielberg nämlich in Schindlers Liste, einem dreistündigen Drama in Schwarz-Weiß, das von Oskar Schindler erzählt. Der Geschäftsmann rettete während des 2. Weltkriegs rund 1.200 Juden vor dem Tod durch die Nationalsozialisten.

1993 war ein ganz besonderes Jahr für Spielberg. Damals erschienen zwei Filme innerhalb von wenigen Monaten. Sieht man sich an, was aus ihnen geworden ist und wie wir heute darauf blicken, zeigt sich, dass der Regisseur einer der ganz Großen ist. Denn unterschiedlicher können zwei Filme kaum sein.

Steven Spielberg dreht seit 1971 sehr erfolgreich Filme. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Klassiker wie Der Weiße Hai, E.T., Der Soldat James Ryan oder die Indiana-Jones-Filme, die wir auf MeinMMO in einem Ranking bewertet haben.

