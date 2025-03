Mark Hamill bekam am Set von Star Wars eine Ohrfeige, weil er sich nicht an eine simple Regel halten konnte

Am Set von Star Wars musste der Hauptdarsteller des Films, Mark Hamill, lernen, was es heißt, sich mit einer echten Schauspiellegende anzulegen. Als Konsequenz davon erntete er eine Ohrfeige.

Als George Lucas 1977 Star Wars in die Kinos brachte, ahnte niemand, was aus dem Film einmal werden würde. Nicht einmal Lucas selbst glaubte an den Erfolg seiner Space Opera. Sie machte ihn und die Schauspieler vor der Kamera berühmt.

Darunter natürlich Mark Hamill, der als Luke Skywalker in die Filmgeschichte einging. Zwar war er zuvor bereits in einigen kleineren Rollen in Fernsehserien zu sehen, mit Star Wars gelang ihm aber der Durchbruch.

Die Dreharbeiten waren für Hamill alles andere als einfach. Nicht nur trug er als Hauptdarsteller den Film auf seinen Schultern und sollte so manch einen seltsamen Satz sagen, er musste sich auch mit seinen Kollegen am Set zurechtfinden. Unter ihnen gab es einen schon damals legendären Schauspieler, der wollte, dass eine einfache Regel am Set eingehalten wurde.

Die Bildrechte von Star Wars liegen bei Disney.

Leg dich nicht mit Obi-Wan an!

Um welchen Schauspieler geht es? Der wohl bekannteste Name im Cast von Star Wars war damals Alec Guinness. Der britische Schauspieler war schon lange im Filmgeschäft tätig und in zahlreichen bekannten Streifen zu sehen. Darunter Lawrence von Arabien oder Doktor Schiwago.

In Star Wars verkörperte er Obi-Wan Kenobi, der in Episode 4 sichtlich gealtert ist und zurückgezogen auf Tatooine lebt.

Guinness wusste natürlich, wie berühmt er war, und hatte deshalb eine Regel aufgestellt. Er wollte mit seinem normalen Namen angesprochen werden. Also: Alec Guinness.

Das „Problem“ dabei war, dass der Schauspieler zum damaligen Zeitpunkt bereits den Titel „Sir“ von der britischen Regierung erhalten hatte. Dieser wird Personen verliehen, die sich durch besondere Leistungen hervorgetan haben.

Mark Hamill wusste von dem „Sir“ und wollte sich richtig verhalten. In einem Interview aus dem Making-Of von Star Wars auf YouTube erzählt er, wie aufgeregt er war, Alec Guinness zu treffen und in derselben Szene zu spielen:

Ich habe ihn stets mit „Sir Alec“ angesprochen. Daraufhin hat er mich zweimal angetippt und mir dann eine ziemlich gute Ohrfeige verpasst. Ich habe gefragt, was das soll. Er sagte: „Ich möchte unter meinem Namen bekannt sein, nicht unter meinem Titel.“ Mark Hamill

Diese einfache Regel war Hamill wohl entgangen, oder er hat sie bewusst ignoriert, weil er möglichst höflich wirken wollte. Nach der Ohrfeige dürfte er sie nicht mehr vergessen haben. Am Ende beschreibt Hamill die Zusammenarbeit mit Guinness als gut und humorvoll.