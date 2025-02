Einer der wichtigsten Schurken in Star Wars sah mal ganz anders aus – Hatte in fast 20 Jahren 3 Versionen

Aus filmhistorischer Sicht kann man auch kritisieren, dass es schwierig ist, sich die Original-Versionen vernünftig anzuschauen, denn auf aktuellen Releases und auch auf Disney Plus hat man nur die veränderten Versionen zur Verfügung. Star Wars hatte in vielen älteren Filmen unglaublich viel Liebe zum Detail gezeigt, weil Tricks benutzt werden mussten, um große Szenen darzustellen: Die alten Lichtschwerter von Star Wars und Straßenschilder haben etwas gemein und der Trick ist genial

2004 kam es zu einem neuen Release auf DVD und da wurde die Szene mit Jabba erneut geändert. Diesmal wurde sein Aussehen in der Szene aber verbessert und orientierte sich mehr an seinem Design aus Episode 1: Eine dunkle Bedrohung aus dem Jahr 1999.

Wer ist Jabba the Hutt? Den ersten Auftritt hat die Schneckenkreatur in Die Rückkehr der Jedi-Ritter im Jahre 1983. Im vorherigen Film mussten die Helden eine herbe Niederlage erleiden, und Han Solo wurde in Karbonit eingefroren und in den Besitz von Jabba gegeben.

Die erste Trilogie zu Star Wars hat sich im Laufe der Jahre verändert. So auch einer der wichtigsten Schurken im gesamten Universum: Jabba. Der sollte eigentlich schon im Film Episode 4: Eine neue Hoffnung auftauchen, doch ganz anders als in seiner späteren Schneckenform.

