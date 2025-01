Die 7 legendärsten Lichtschwert-Kämpfe aus den Filmen von Star Wars im Ranking

Wenn man an Star Wars denkt, dann denkt man schnell an Lichtschwerter und damit auch an die spektakulären Kämpfe, die es zwischen Sith und Jedi gibt. Die 7 besten aus den Filmen stellen wir euch im Ranking vor.

Wie wurde diese Liste erstellt? Im Universum von Star Wars gibt es viele Möglichkeiten, wie Kämpfe ausgetragen werden. Deswegen haben wir uns für diese Liste auf 2 Aspekte beschränkt:

Wir berücksichtigen nur Kämpfe aus den Filmen, nicht aus den Serien

Es geht sowohl um die Choreografie und Inszenierung, als auch um die Relevanz innerhalb der Story

Da sich die Kämpfe innerhalb der Trilogien unterscheiden, basiert das Ranking auf der Meinung von MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes. Schreibt uns euer Ranking gerne in die Kommentare.

7. Kylo Ren gegen Rey

Aus welchem Film stammt die Szene? Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers (2019)

Was macht diesen Kampf so gut? Die Sequel-Trilogie hat einiges falsch gemacht, zumindest für viele Fans der Reihe. Einige Actionszenen lassen sich aber durchaus sehen. Dazu gehört auch der Kampf zwischen Rey und Kylo Ren auf einer zerstörten Maschine auf dem Meer.

Der Regen und die Wellen des Meeres setzen die Lichtschwerter und die Unterschiede zwischen Rey und Kylo Ren gut in Szene. Das Duell hat in einigen Bewegungen durchaus Wucht und vor allem Adam Driver zeigt eine gewisse Präsenz.

Das Ende des Kampfes mit der emotionalen Szene funktioniert leider nicht und auch die plötzlich auftretende Fähigkeit von Rey wirkt ein wenig albern und aus der Luft gegriffen.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Eine Waffe in Star Wars ist schlimmer als der Tod, obwohl sie die Feinde unsterblich macht von Niko Hernes

6. Kylo Ren und Rey gegen die Wachen von Snoke

Aus welchem Film stammt die Szene? Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi (2019)

Was macht diesen Kampf so gut? In der Sequel-Trilogie geht es auch viel darum, dass der Zirkel von Sith und Jedi unterbrochen wird. Das klappt nicht immer gut, aber in diesem Kampf wird das gut repräsentiert.

Die Dynamik zwischen Kylo Ren und Rey ist hier gut und vor allem Adam Driver kämpft mit seinem ikonischen Lichtschwert echt unterhaltsam. Zwar gibt es im Detail Probleme in der Choreo, vor allem weil manche Bewegungen nicht immer sinnig wirken, doch als kurzweiliger Kampf ist er durchaus spaßig, auch wenn die Szene doch einen Ticken zu rot ist.