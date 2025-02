Ein Fantasy-Film aus 2025 könnte den Rekord von Star Wars brechen, ist auf dem Weg, 1 Milliarde Euro einzuspielen

Schon im ersten Monat des Jahres 2025 könnte es einen Film geben, der einen Rekord von Star Wars: Das Erwachen der Macht knacken könnte. Dabei ist er nur in einem Land der Welt in den Kinos.

Um welchen Film geht es? Ne Zha 2 ist ein animierter Film, der am 29. Januar 2025 in den chinesischen Kinos anlief, also pünktlich zum chinesischen Neujahrsfest. Das Prequel erschien im Jahr 2019. Fans mussten also 6 Jahre warten, um die Fortsetzung von Ne Zha zu sehen.

Ne Zha ist ein Junge, der aus der Essenz der Dämonen-Kugel geboren wurde, die zur Zerstörung bestimmt war. Alle befürchten, dass er großes Unheil über das Land bringt. Ao Bing wächst hingegen mit dem Gegenstück, der Geister-Perle, auf.

Ne Zha und Ao Bing sind von Geburt an Feinde, werden aber im Laufe des ersten Teils zu Freunden.

Im ersten Teil sind Protagonist Ne Zha und Ao Bing gestorben, weil sie durch die Chaos-Perle zu viel Energie in ihre sterblichen Körper aufnahmen. Mit Taiyis Hilfe konnten sie jedoch zu Geistern werden, die angebetet werden.

Im zweiten Teil geht es nun darum, ihre Körper wiederherzustellen. Taiyi plant, zu diesem Zweck den siebenfarbigen Lotus zu nutzen.

Ne Zha und Ao Bing müssen sich gefährlichen Meereskreaturen stellen, um an ihre Körper zu gelangen. Der Film bietet eine Mischung aus Drama, Fantasy und Animation. Bei den Zuschauern kommt der Streifen besonders gut an: Auf der chinesischen Wertungsplattform Taopiaopiao erreicht Ne Zha 2 eine Wertung von 9,8/10.

Chinesischer Film könnte Rekord von Star Wars brechen

Was ist das für ein Rekord? Ne Zha 2 spielte in den ersten 5 Tagen nach seiner Kino-Veröffentlichung stolze 419 Millionen Euro ein. Damit hat der Film viele andere Kino-Streifen wie einen Marvel-Blockbuster überholt: Avengers: Endgame spielte im selben Zeitraum „nur“ 412 Millionen Euro in Amerika in die Kinokassen.

Dabei wurden noch andere Rekorde gebrochen:

Ne Zha 2 spielte die höchste Summe an nur einem Tag in den chinesischen Kinos ein

Der Film ist bislang der umsatzstärkste Film in 2025, was aber im Laufe des Jahres noch überholt werden kann

Er ist der umsatzstärkste, nicht-englischsprachige Film bislang

Auch, wenn Ne Zha 2 nur in China veröffentlicht wird, könnte er einen weiteren Rekord von Star Wars: Das Erwachen der Macht brechen. Star Wars hat es im Jahr 2015 geschafft, 902 Millionen Euro in nur einem Land einzuspielen, nämlich den USA. Ne Zha 2 könnte dagegen in China noch mehr einspielen und somit zum umsatzstärksten Film im eigenen Land werden.

Die weltweiten Gesamteinnahmen von knapp 2 Milliarden Euro von Star Wars wird Ne Zha 2 dagegen vermutlich nicht übertreffen (via Box Office Mojo). Das Team setzt sich das Ziel, die Marke von einer Milliarde Dollar, also 964 Millionen Euro, zu übertreffen. Experten schätzen dagegen, dass Ne Zha 2 etwa 675 Millionen Euro einnehmen könnte.

Star Wars: Das Erwachen der Macht hat zwar einen Rekord in den USA aufgestellt, doch es ist nicht der beste Teil der Star-Wars-Reihe. In unserem MeinMMO-Ranking findet ihr alle Filme des Sternenuniversums und in der Reihenfolge, wie gut sie sind: Alle 15 Filme von Star Wars im Ranking