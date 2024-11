Mark Hamill hat nicht nur Luke Skywalker in Star Wars gespielt – Für eine besondere Rolle wurde er zum legendären Sith-Lord

Luke Skywalker ist für viele Fans bis heute einer der größten Helden der Kindheit. Mark Hamill verkörperte den jungen Jedi und bis heute ist der Schauspieler in der Community von Star Wars ein Kult-Star. Doch wusstet ihr, dass Luke Skywalker nicht seine einzige Rolle im Universum von Star Wars war?

Luke Skywalker ist für viele der Vorzeige-Jedi. 1977 wurde der junge Held zum ersten Mal vorgestellt. Gespielt von Mark Hamill, den man vor der Rolle nur aus kleinen Nebenrollen aus Serien kannte. Bis heute ist er ein beliebter Schauspieler in der Star-Wars-Community.

Doch tatsächlich ist Luke Skywalker nicht seine einzige Rolle im Universum von Star Wars. In einer beliebten Animationsserie wechselte er sogar die Seiten und spielte den legendären Sith-Lord Darth Bane.

Im Dezember 2024 folgt die nächste Star-Wars-Serie:

Einer der wichtigsten Sith-Lords

Wer ist Darth Bane? In der 6. Staffel von der Animationsserie Star Wars: The Clone Wars traf Meister Yoda in Folge 14 auf den Geist von Darth Bane. Der wird im englischen Original von Mark Hamill gesprochen.

Beim Aufeinandertreffen zwischen Banes Geist und Yoda versucht der ehemalige Sith-Meister, den Jedi auf die dunkle Seite zu ziehen, doch Yoda widersteht.

Welche Rolle spielt Darth Bane? Darth Bane ist ein wichtiger Charakter im Star-Wars-Universum, der vorher nur in Legends-Werken auftauchte. Durch die Folge wurde er in den Kanon eingeführt.

Tausende Jahre vor den Klonkriegen kam es zu einem riesigen Krieg zwischen den Jedi und den Sith. Die Sith verloren den Krieg. Ein großes Problem waren laut Darth Bane, dem einzigen Überlebenden, die inneren Konflikte der Sith, die sich gegenseitig bekämpften.

Bane führte daraufhin die Regel der Zwei ein. Um Machtkonflikte innerhalb der Sith zu verhindern, soll es nur noch einen Sith-Meister und einen Sith-Schüler geben. Das hatte auch den Vorteil, dass sich die wenigen Sith besser vor dem Jedi-Orden verstecken konnten.

Die Natur der Sith sorgte aber auch dafür, dass die Schüler meistens die Meister erledigten und sich dann selbst einen Schüler suchten. Ein Kreislauf entstand, der vom Imperator allerdings gebrochen wurde. Er überlebte seinen Schüler Darth Maul und später dann (quasi) auch Darth Vader.

Darth Bane ist damit nicht weniger als der Urvater der Sith, wie man sie kennt. Vor allem ist seine Regel auch ein Zeichen von Geduld, denn damit bereitete er eine geheime Rache gegen den Jedi-Orden vor, die Imperator Palpatine unzählige Jahre später ausführte. Damit sorgte er dafür, dass der Orden untergeht.

