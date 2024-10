Star Wars: Der Jedi-Meister Yoda basiert auf 2 echten Personen – Einer davon ist ein berühmter Wissenschaftler, den jeder kennt

Die Prequels haben in ihrer digitalen Version das Aussehen von Yoda ein wenig verändert. Die ikonischen Falten und die Lippe sind aber immer noch klar zu erkennen. Wie man in den Prequels herausfindet, war Yoda ein großer Jedi-Meister. Doch trotz der Macht von Palpatine wurde er ihn nie gefunden. Woran das liegt, findet ihr hier heraus: Yoda konnte sich in Star Wars vor dem Imperium und Palpatine verstecken – Doch wie hat der Jedi-Meister das gemacht?

Für Yoda nahm er sich als Inspirationsquelle 2 Männer: sich selbst und Albert Einstein. Laut dem New York Times Magazine schaute sich Freeborn die Konturen seiner eigenen Schädeldecke an. Daraufhin zeichnete er Yoda eine übertriebene, tiefe Version seiner eigenen Falten auf den Kopf. Auch das Kinn, die Nase und die Lippen basieren auf Freeborn.

Noch vor Star Wars arbeitete er auch an anderen Filmen mit. Ein besonderes Beispiel ist 2001: Eine Odyssee im Weltraum aus dem Jahre 1968 von Stanley Kubrick. Dort war er für die affenartigen Wesen verantwortlich, die den Knochen in die Luft schmissen.

