„Wer redet so?“ – Mark Hamill flehte, einen Satz aus Star Wars zu nehmen, den er einfach schrecklich fand

Mark Hamill erzählte einmal in einem Interview von einem Satz, den er in Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung sagen sollte. Jedoch flehte er den Regisseur an, ihn zu streichen.

Wie Mark Hamill, der Schauspieler von Luke Skywalker in den „Star Wars“-Filmen, in einem Interview aus 1977 erzählte, wurde seinetwegen ein Satz aus dem 4. Film herausgenommen – weil er ihn so schlecht fand, dass er ihn nicht sagen wollte.

Hier seht ihr einen Trailer zu Star Wars Episode IV: Eine neue Hoffnung:

„Ich träume manchmal von dieser Zeile“

Wie Mark Hamill in der The Tonight Show mit Johnny Carson erzählte, gab es einen Satz in dem Film, den er ihn so sehr verfolgte, dass er sogar davon träumte und ihn wohl sein Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekommen wird:

„Junge, das werde ich nie vergessen, solange ich lebe“, meinte der Schauspieler. „Ich träume manchmal von dieser Zeile.“

Hier könnt ihr euch das Interview selbst anschauen, springt zu 3:46, um zu der Anekdote zu kommen:

Dann spielte er die Situation nach, die ihn so störte. So meinte Harrison Ford aka Han Solo in der Szene: „Hör zu, Junge, ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wenn ich zu einem Asteroiden komme, werden du, der alte Mann und die Droiden abgesetzt.“

Daraufhin sollte Luke entgegnen: „Aber wir können nicht umkehren, Furcht ist ihre größte Verteidigung, ich bezweifle, dass die Sicherheit dort größer ist als auf Aquilae oder Sullust, und was es dort gibt, ist wahrscheinlich auf einen groß angelegten Angriff ausgerichtet.“

Dabei starb Schauspieler innerlich und achte sich nur: „Wer redet so, George?“

Also flehte er den Regisseur George Lucas an, den Satz zu entfernen und tatsächlich wurde er dann aus dem Skript von Episode 4 genommen.

