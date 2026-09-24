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„Immer geweigert, meine Sketche professionell zu machen“ – Freshtorge über seine 20 Jahre auf YouTube

Johanna Heuck Johanna Lesezeit 2 Minuten
Das Bild zeigt Freshtorge am Tisch mit einer Karte. Er gibt zwei Daumen nach oben.

Der Content Creator Torge Freshtorge Oelrich findet schon seit 20 Jahren auf der Videoplattform YouTube statt. Seine Sketch-Comedy-Videos, mit denen er damals seinen Durchbruch hatte, produziert er heute immer noch. Obwohl er sie mittlerweile professioneller gestalten könnte, entscheidet er sich aktiv dagegen. Warum genau, verriet er MeinMMO im Interview.

Um wen geht es? Wer die Anfangszeiten von YouTube Deutschland mitgemacht hat, dem dürfte der Name Freshtorge auf jeden Fall etwas sagen. Torge Oelrich war unter seinem Kanalnamen Freshtorge schon früh auf der Videoplattform vertreten und konnte sich durch seine Sketch-Videos schnell eine Community aufbauen.

Mittlerweile ist der 37-Jährige schon 20 Jahre auf YouTube vertreten. Mit dieser langen Laufzeit hat er sich weiterentwickelt und findet nicht nur im Internet, sondern auch im Fernsehen statt. Im Rahmen seiner neu erscheinenden Show „Terrain – Battle of the Flags“ gab er MeinMMO ein Interview.

Terrain läuft ab dem 24.09.2026 beim ZDF.

Auch Gronkh gehört zu den Urgesteinen in YouTube Deutschland:

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Gronkh, der Mann mit der Stimme – Karriere und Leben von Deutschlands bekanntestem Let’s-Player

Das ist halt echt

Warum will Freshtorge seine Sketche nicht professionalisieren? In den letzten 20 Jahren haben sich die Sehgewohnheiten von Zuschauern im Internet verändert. Dieser Meinung ist auch Freshtorge, denn er meint, dass die jüngere Generation ein viel schnelleres Tempo bräuchte:

Die jüngeren Leute, die jüngere Generation, die brauchen ein viel, viel schnelleres Tempo. Zack, zack, zack. Die Schnitte sind schneller, die Geschichte muss sofort zünden, innerhalb von drei Sekunden muss irgendwas passieren, was die Leute catcht.

– Freshtorge im Interview mit MeinMMO

Er führt weiter aus, dass sich vieles auf YouTube professionalisiert habe. Videos seien hochwertiger geworden, dabei sei allerdings die Sympathie verloren gegangen, meint er:

Ich habe mich auch immer geweigert, meine Sketche zu professionell zu machen. Das könnte ich mittlerweile, aber dann verliert das so ein bisschen diese Sympathie.

Das war damals so, junge Leute sind zu YouTube gewandert, weil die zu ihren YouTubern auf einmal eine Bindung hatten.

YouTube war echt und im Fernsehen liefen die perfekten Shows mit Make-up, perfektem Ton, riesiger Bühne und einem Star, der da irgendwo in Köln oder Berlin auftritt. Die YouTuber, das waren ganz normale Leute, die auch gezittert haben: „Ja, Ton ist halt scheiße, sorry, ich habe das Video jetzt trotzdem hochgeladen, egal.“ Das ist halt echt.

– Freshtorge im Interview mit MeinMMO

Bei dem schnelleren Schnittstil sieht Freshtorge allerdings auch Vorteile. So könne man schneller zum Punkt kommen und man müsse nicht noch andere Dinge erzählen. Wenn man allerdings eine längere und ausführlichere Geschichte erzählen wollen würde, so sei dieser schnellere Stil etwas schade.

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Wie seht ihr die Entwicklung von YouTube? Stimmt ihr Freshtorge zu? Schreibt es uns in die Kommentare!
Freshtorge ist eine richtige Legende auf YouTube, genauso wie Coldmirror. Sie hat mit ihren Parodien schon früh auf YouTube angefangen und Aufrufe in Millionenhöhe erreicht: Eine Legende auf YouTube macht seit 19 Jahren Videos, hat 1,55 Millionen Abonnenten, monetarisiert ihre Videos nicht

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