Kult-Tank von Sauercrowd feiert gerade Warcraft, aber nicht wegen WoW Forever

„Blizzard heilt mein Warcraft-Herz!“ – mit diesem Slogan feiert der beliebte YouTuber und Streamer Maxim in einem neuen Video eine Ankündigung von der BlizzCon 2026. Wer jetzt auf ein Comeback des Kult-Tanks von Sauercrowd in WoW: Forever hofft, wird aber wohl leider enttäuscht.

Was feiert Maxim? Wie viele andere war auch der beliebte Content Creator sehr überrascht davon, dass Blizzard für das stark gebeutelte Warcraft III Reforged mal eben eine neue Kampagne mit dem Namen „Königreich der Verlassenen“ vorstellt und sofort veröffentlicht hat.

Als alter Fan von Warcraft III hat sich Maxim die neue Erweiterung sofort geholt und zieht nach den ersten Kapiteln der Prolog-Kampagne auf YouTube bereits ein sehr positives Fazit:

Ich kann euch sagen: Mir macht es unfassbar viel Spaß. Es ist richtig toll. Es gibt so alte, nostalgische Vibes. Verpackt ist es sehr gut. Auditiv übel krass. Neue Mucke, aber die alte Musik ist auch da. Und es füllt eine Lücke, die mein Warcraft-Herz über WoW sehnlichst schließen wollte, was aber nicht so richtig geklappt hat.

Danach erklärt Maxim, wie viel Zeit er damals mit Warcraft III verbracht hat, für ihn war das ganz klar eines der besten Spiele überhaupt. Als er sich im Zuge des Sauercrowd-Projekts dann erstmals an WoW Classic versucht hat, kamen viele Fragezeichen auf: Was hat es mit Undercity auf sich? Was ist mit Lordaeron passiert? Und genau diese Fragen möchte die neue Kampagne des Echtzeitstrategiespiels endlich beantworten, was Maxim extrem gut gefällt.

Video starten Warcraft III zeigt erste neue Kampagne seit 20 Jahren im Trailer auf der BlizzCon 2026 Autoplay

Zurück in die Westlichen Pestländer

Was zeigt Maxim im Video? Er startet mit Kapitel 3 vom Prolog, in dem es um die Belagerung von Andorhal in den Westlichen Pestländern geht. Die Mission führt ihn also zu dem Ort zurück, wo er in WoW Classic Hardcore kurz vor Stufe 60 unglücklich an einem simplen Gegner aus den Ruinen vn Andorhal gestorben war. Dadurch konnte der „beste Main-Tank der Gilde“ leider nicht am Raid im Geschmolzenen Kern teilnehmen.

Ihr könnt euch das etwas mehr als 42 Minuten lange Video von Maxim auf YouTube oder im Folgenden anschauen:

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Ist Maxim auch in WoW: Forever am Start? Konkret dazu hat er sich im Video nicht geäußert, aber es scheint unwahrscheinlich. In der Vergangenheit hatte Maxim immer wieder erklärt, dass sein Abenteuer in WoW Classic eine einmalige Sache gewesen sei. Er hatte zwar super viel Spaß mit dem Grind und seinem Meme-Tank, doch sei die Zeitinvestition einfach zu krass, die WoW Classic von einem verlangen würde.

Maxim hatte sich beim Sauercrowd-Event einen sehr positiven Ruf erarbeitet, weil er als völliger WoW-Neuling den unkaputtbaren Tank erschaffen wollte und sich als Teil dieser Tank-Fantasie auch zu einem der besten Schmiede der Gilde hochgearbeitet hat. Viele Wochen lang hatte Maxim mit dieser Spielweise so großen Spaß und Erfolg, dass er von WoW sogar träumte und nach dem Aufstehen am liebsten gleich an den PC wollte, um weiter zu leveln.

Würdet ihr in WoW: Forever gern ein Comeback von Sauercrowd im Allgemeinen oder Maxim im Speziellen sehen? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Das Streamer-Projekt aus Deutschland war über Monate ein großer Erfolg und belegte eindrucksvoll, wie clever es von Blizzard war, einen Hardmode-Modus für Classic einzuführen. Einige Streamer haben dabei mehr profitiert als andere: 10 große Gewinner von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hat sich das Abenteuer in WoW Classic Hardcore schon jetzt gelohnt