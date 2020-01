GTA Online: So sichert ihr euch jetzt das „1 Million Dollar“-Geschenk

In GTA 5 Online wird demnächst ein Geschenk in Höhe von 1 Million Dollar verteilt. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ihr euch dafür qualifiziert. Und das ist denkbar einfach.

Was ist das für ein Geschenk? Im Dezember 2019 hatte Rockstar Games einen besonders starken Monat, weil die beiden Online-Games Red Dead Online und GTA Online herausragend performten. Als Dankeschön verteilen die Entwickler nun dicke Geschenke an die Communitys der beiden Spielen.

In GTA Online erhaltet ihr bis zu 2 Millionen GTA-Dollar geschenkt. Das wird allerdings in zwei Qualifizierungen aufgeteilt. Die erste davon ist jetzt gestartet. Dieses Geschenk erhaltet ihr in Red Dead Online.

So qualifiziert ihr euch: Um euch das Geschenk für GTA Online zu sichern, müsst ihr jetzt einfach in den nächsten Tagen der Online-Welt von GTA 5 beitreten. Wenn euch die langen Ladebildschirme nerven, dann nutzt doch diesen Trick dagegen.

Zeit für die Qualifizierung habt ihr von Donnerstag, den 30. Januar, bis Mittwoch, den 5. Februar. Wenn dann am 6. Februar die nächste Bonuswoche startet, seid ihr für die erste Qualifikation also zu spät.

Loggt euch jetzt bis zum 5. Februar in GTA Online ein

Damit qualifiziert ihr euch für die erste geschenkte Million

Loggt euch zwischen dem 6. Februar und 12. Februar bei GTA Online ein

Damit sichert ihr euch eine weitere Million

Loggt ihr euch während beider Zeiträume in GTA Online ein, erhaltet ihr anschließend also 2 Millionen GTA-Dollar

Michael freut sich – die Eröffnung des Casinos in GTA Online war ein voller Erfolg

Wann kommt das Geld? Ihr erhaltet die Million nicht direkt beim Einloggen. Möglicherweise wird das Geld nach dem jeweiligen Qualifikationszeitraum, also am 6. Februar und am 13. Februar, verteilt. Sicher ist bisher nur der Zeitraum, in dem ihr euch qualifizieren könnt.

Wofür sollte man das Geld ausgeben? In der Welt von GTA Online gibt es viele Inhalte, die es sich zu kaufen lohnt. Ballert ihr euch am liebsten im PvP mit anderen Spielern die Rüben weg, ist die Investition in eine neue oder verbesserte Waffe zu empfehlen.

GTA 5 Online Guide: 12 Wege, um in 2020 schnell Geld zu verdienen!

Fahrt ihr gern Rennen, habt ihr eine große Auswahl an schnellen Autos in GTA Online, die allerdings meist mehr als eine oder zwei Millionen Dollar kosten. Seht das Geschenk also als Finanzspritze, um euch so einen Flitzer leisten zu können.

Seid ihr gerade erst neu in GTA Online, sind das die 5 besten Autos und Motorräder für Anfänger. Und die gibt es schon für weit weniger als eine Million GTA-Dollar.

Um euch möglichst für die Zukunft vorzubereiten und noch mehr Geld zu verdienen, lohnt sich die Investition in die Spielhalle, um von dort aus den Casino-Heist zu planen: Wie ihr mit der Spielhalle und dem Casino-Heist in GTA Online viel Geld verdient.