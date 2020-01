Rockstar verteilt Geschenke: Sowohl in GTA 5 Online als auch in Red Dead Online bekommt ihr richtig starke Boni. Und so viel müsst ihr dafür gar nicht tun.

Darum gibt’s Geschenke: Wie Rockstar erklärt, möchte die Firma sich in erster Linie bei den Spielern bedanken. GTA Online gehe in sein siebtes Jahr, und Events wie der lukrative Casino Heist würden immer noch sehr positiv aufgenommen. Auch unser Autor Patrick war begeistert von dem Überfall. Der Heist habe die Rekordzahlen gebrochen und den Dezember 2019 zum stärksten Monat hinsichtlich Spielerzahlen gemacht.

Red Dead Online verließ derweil den Beta-Status und bekam umfangreiche Updates. Das Konzept von Frontier Pursuits soll in diesem Jahr mit noch mehr Rollen und Missionen erweitert werden. Nach dem Moonshiners-Update habe man auch hier „neue Höhen“ hinsichtlich der Spielerzahlen erreicht.

Diese Geschenke könnt ihr euch holen – so klappt’s

So bedankt sich Rockstar: In beiden Spielen könnt ihr euch in Kürze sehr starke Boni sichern. In GTA Online geht es am 30. Januar los. Hier bekommt ihr einfach mal 2.000.000 GTA-Dollar geschenkt.

So bekommt ihr die 2 Millionen: Um das Geld in GTA Online zu kriegen, müsst ihr euch einfach nur zwischen dem 30. Januar und dem 5. Februar einloggen. Dann gibt es die erste Million. Die zweite Fuhre bekommt ihr im Zeitraum zwischen dem 6. und 12. Februar – erneut durch einfaches Spielen.

Das gibt’s in Red Dead Online: Auch im Wilden Westen gibt es Geschenke. In Red Dead Online geht es allerdings schon am 28. Januar, also heute, los. Wenn ihr in der Zeit bis zum 3. Februar spielt, bekommt ihr:

Den kostenlosen Schofield-Revolver

Ein kostenloses Varmint-Gewehr

100x Splittermuntion für Revolver

100x Hochgeschwindigkeitsmunition für Pistolen

100x Expressmunition für Repetiergewehre

100 Flintengeschosse

20x Explosivmuntion für Gewehre

Darüber hinaus könnt ihr euch eine Kopfgeldjägerausrüstung sichern. Die bekommt ihr zwischen dem 4. und 10. Februar. Sie enthält:

Eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz

25 Bolas

25 Verfolgungspfeile

Die Belohnungen kann vermutlich jeder Spieler gut gebrauchen. Beispielsweise für einen neuen Sportwagen in GTA: