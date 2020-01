Genervt von langen Ladezeiten für GTA Online? Diese Einstellung hilft

Kennt ihr das, wenn man Minutenlang im Ladebildschirm von GTA 5 Online hängt und es einfach nicht weiter geht? Diese Einstellung hilft vielen Spielern beim Ladevorgang.

Das ist das Problem: Die Ladezeiten für den Online-Modus von GTA 5 sind inzwischen schon ein Meme in der Community. Grund dafür ist, dass der Ladevorgang manchmal 10 bis 15 Minuten braucht, bis ein Spieler einer Online-Session zugewiesen wird. GTA Online lädt ewig und nix passiert.

Zwischendurch gibt es dann mal Fehlermeldungen, dass keine kompatible Sitzung gefunden wurde und nun weitergeschaut oder GTA 5 beigetreten wird.

Solche Memes findet man häufig in der GTA-Online-Community – Quelle: Reddit

Manchmal gibt es aber auch gar keine Fehlermeldung. Und so sitzt man minutenlang vorm Bildschirm und guckt sich, Stück für Stück, die verschiedenen Motive und Texte an, die Rockstar Games den Spielern beim Warten auf eine Online-Session präsentiert. Die weisen zum Beispiel auf diese Störsender-Suche hin, die euch beim Casino-Heist hilft.

Wir haben gemessen: Geht alles nach Plan, dann dauerte bei uns ein Beitritt in die Welt von GTA Online im Durchschnitt etwa 3 Minuten. Plus/Minus 20 Sekunden. Doch aus Erfahrung können wir sagen, dass der Beitritt auch bei uns schon mal viel länger dauerte.

Die Lösung: In der Community hört man immer wieder den gleichen Satz als Lösungsvorschlag. „Lad doch einfach erstmal in den Story-Modus. Von da aus betrittst du den Online-Modus. Geht viel schneller.“ Das soll die Ladezeiten von GTA Online auf PC und PS4 sowie Xbox One verkürzen.

Diese Angewohnheit stammt noch von der letzten Konsolen-Generation. Doch Spieler sind überzeugt, es würde auch aktuell helfen.

Gemeint ist dabei eine Einstellung in GTA 5.

Öffnet, im Online-Modus oder auch im Story-Modus das Menü (Start auf dem Controller, ESC auf dem PC)

Wechselt zum Reiter „Einstellungen“

Im Menü auf der linken Seite wählt ihr den Punkt „Speichern und Starten“

Wechselt gegebenenfalls die Option bei „Einstiegsseite“ auf „Aus“

Wählt nun bei „Startablauf“ die Einstellung „In den Story-Modus laden“

Durch diese Einstellung ändert sich das Startverhalten von GTA 5. Wenn ihr das Game startet, bleibt es nicht erst auf einer Startseite stehen, wo ihr zwischen Online und Story wählt. Stattdessen lädt das Spiel gleich in den Story-Modus durch.

Ihr könnt natürlich auch auf der Startseite zunächst den Story-Modus manuell wählen.

Lasst das Spiel also in den Story-Modus laden, öffnet per ESC oder Start das Menü. Klickt jetzt auf Online und dann auf GTA Online starten. Anschließend wählt ihr euren gewünschten Session-Modus.

Durch diese Einstellung sollte es keine unglaublich langen Loadingscreens mehr geben (sofern mit den Servern von Rockstar Games alle in Ordnung ist). Einige Spieler schwören auf diese Methode.

Ich, der Patrick, habe diese Variante jetzt seit ein paar Wochen eingestellt und habe weniger Probleme mit Ladebildschirmen. Einzig merke ich die verlängerte Zeit bei Stoßzeiten, wie etwa abends oder am Wochenende.

Probiert diese Einstellung doch auch mal aus und sagt uns nach ein paar Tagen, ob ihr damit schneller in die Welt von GTA Online ladet. Habt ihr noch weitere Tipps, die Ladezeiten zu verkürzen? Dann schreibt sie uns doch in die Kommentare.