Bei Destiny 2 ist das neue Event „Empyreanisches Fundament“ gestartet. Doch nicht jeder kann aktuell mitmachen, so manch einem Spieler fehlt die entsprechende Starter-Quest von Saint-14. Das ist der Grund und so löst ihr das Problem.

Was hat es mit dem Event auf sich? Am 4. Februar startete bei Destiny 2 das Empyreanische Fundament – ein neues Event der Season 9, bei dem die Community in einer gemeinsamen Anstrengung etwas Großes wieder aufbauen soll.

Alles Wissenswerte zu dem Event erfahrt ihr hier: Empyreanisches Fundament in Destiny 2 – Alles, was ihr zum Start wissen müsst

Was ist das Problem beim Empyreanischen Fundament? Bevor man richtig mit dem Spenden für den Wiederaufbau loslegen kann, gilt es, eine kurze Quest zu absolvieren. Diese bekommt man normalerweise von Saint -14, dem 14. Heiligen im Turm. Doch nicht jedem Spieler wurde die Quest nach dem Event-Start angezeigt.

Einige Spieler (mich eingeschlossen) verzweifelten regelrecht daran. Viele hatten Saint-14 gerettet, die Bastion geholt, alle Obelisken aufs Maximal-Level gebracht, die Sonnenuhr-Aktivität auf allen verfügbaren Schwierigkeitsstufen gemeistert, mehrere Tausend Einheiten Fraktalin angehäuft – und trotzdem keine Spur von der Quest.

Auch Neustarts und sogar Neuinstallationen halfen nicht. Saint hatte immer noch nur seine regulären Bountys im Angebot.

Das ist offenbar der Grund dafür: Einige Zeit später fanden Spieler heraus, woran es offensichtlich liegt. Grund für das Fehlen der Foundation-Quest ist eine andere Quest von Saint-14 – nämlich Tribut an die Kolonien. Diese schickt euch in mehreren Schritten im Auftrag Saints quer durch das Sonnensystem, um der Verluste der Menschheit zu gedenken.

So bekommt ihr die Starter-Quest: Genau diese Quest liegt bei so manch einem Spieler noch unfertig und bereits angestaubt im Inventar, muss aber abgeschlossen werden. Erst dann gibt’s von Saint-14 die neue Foundation-Quest, mit der ihr in das neue Event starten könnt.

Ihr erkennt die Quest (egal, bei welchem Schritt ihr gerade seid) im Inventar an ihrem markanten Symbol:

Was sagt Bungie? Auch Bungie hat sich mittlerweile im offiziellen Forum zu dieser Angelegenheit geäußert. Laut dem Studio muss man offenbar neben der Kolonie-Quest auch Saint-14 retten, damit man an die neue Event-Quest kommt:

Das hatten die Entwickler in dieser Form bislang nicht kommuniziert. Es hieß lediglich, man soll dafür sorgen, dass der Turm-Obelisk freigeschaltet und startklar ist.

Seid auch ihr von diesem Problem betroffen? Oder habt ihr längst 5.000 Fraktalin gespendet?