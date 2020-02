In Destiny 2 sollte das jüngste Update die beliebte Waffe „Halsbruch“ wieder kampftauglich machen. Wir schauen, ob die Spitzenwaffe sich jetzt wieder lohnt.

Um diese Waffe geht’s: Das legendäre Automatikgewehr Halsbruch (eng. Breakneck) ist eine Primärwaffe für den Kinetik-Slot. Die Knarre zählt zu den einzigartigen Spitzenwaffen und kann über den Gambit-Modus erspielt werden.

Mit einer Feuerrate von 450 zählt Halsbruch zu den präzisen Vertretern seiner Art. Zudem verfügt die Waffe für ein Automatikgewehr über eine ganz ordentliche Reichweite. Welche durch das intrinsische Meisterwerk nochmals gesteigert wird.

Das Besondere an dem Schießeisen sind aber diese beiden Perks:

Toben – Kills mit der Waffe erhöhen kurzzeitig den Schaden (bis zu 3x stapelbar).

Ansturm – mit Stapel von Toben erhöht sich eure Feuerrate und insgeheim das Nachladetempo. Dieser Perk ist nur auf Halsbruch zu finden.

Die Waffe galt lange als eine starke Option für den Primärwaffen-Slot. Doch das sollte sich drastisch ändern.

Was ist mit Halsbruch passiert? Als Shadowkeep letzten Herbst Jahr 3 von Destiny 2 einläutete, gab es haufenweise neuer Inhalte und Anpassungen. Neben einem Squish überarbeitete Bungie eine ganze Reihe von Perks.

Den Perks war gemein, dass sie in den Augen der Entwickler zu viel Schaden ermöglichten und so deutlich stärker als Konkurrenz-Fähigkeiten waren. Auch Halsbruch erfuhr eine Überarbeitung.

Leider ist der Destiny-Entwickler übers Ziel hinausgeschossen und „massakrierte“ das Automatikgewehr quasi. Je mehr Stapel von Toben angesammelt wurde, desto schwächer wurde die Waffe plötzlich. Von ihrem ehemaligen Glanz als Spitzenwaffe war nicht mehr viel übrig.

Destiny 2 hat mit Shadowkeep viele Perks geschwächt– So stark ist der Nerf wirklich

Update soll das Fiasko beheben

So steht’s jetzt um Halsbruch: Das letzte Update 2.7.1 ging endlich den schlechten Zustand von Halsbruch an. Doch so ganz erholt hat sich Halsbruch immer noch nicht.

Ein Problem wurde behoben, bei dem „Ansturm“ den Schaden bei „Toben“-Stapeln x2 reduzierte, während die Feuerrate nicht erhöht wurde. Bungie

Bei der Spitzenwaffe funktioniert das Toben-Perk nicht wie gewohnt und erhöht linear den Schaden. Stattdessen erhaltet Ihr variable Schadens-Werte und eine schrittweise Anhebung der Feuerrate:

Ohne Toben verfügt ihr über eine 450er Feuerrate.

Mit Toben x1 habt ihr eine 600er Feuerrate.

Mit Toben x2 habt ihr ebenfalls eine 600er Feuerrate.

Durch Toben x3 erreicht ihr eine 720er Feuerrate.

Die Schadens-Werte verhalten sich im PvE und PvP unterschiedlich. Daher betrachten wir die zwei Bereiche getrennt voneinander.

Wer Halsbruch sein Eigenen nennen möchte, muss ordentlich Gambit zocken

Das kann Halsbruch nun im PvE: Im Kampf gegen NPC-Gegner spielt sich Halsbruch besser als vor dem Update. An die Killer-Waffe von einst kommen die neuen Werte aber nicht heran.

Der Schaden ohne Toben und mit Toben x1 ist nahezu identisch. Durch die erhöhte Feuerrate verursacht ihr aber mehr DPS. Euer Schaden über Zeit fällt um 33 % höher aus.

Bei Toben x2 behaltet ihr die Feuerrate von 600 bei, bekommt aber etwa 10 % Extra-Schaden spendiert. Damit steigt euer DPS-Wert um fast die Hälfte an.

Bei maximalem Toben x3 reduziert sich euer Schaden auch nach dem Update wieder. Je nach Ziel verliert ihr zwischen 7 und 15 % Damage. Das kann die hohe Feuerrate nur bedingt auffangen. Euer DPS-Wert steigt im Vergleich zur vorherigen Stufe kaum spürbar.

Die Destiny-Experten meinen, dass Halsbruch sich zwar wieder solide spielt, aber den Titel „Spitzenwaffe“ nicht verdient. Das Problem ist der zu niedrige Grundschaden und der fehlende Schadens-Boost bei Toben x3.

An andere Anwärter auf den Primär-Waffen-Thron kommt das Automatikgewehr im PvE aktuell nicht heran. Welche Waffen aktuell gut abschneiden, lest ihr hier.

Das kann Halsbruch nun im PvP: Im Schmelztiegel kann die Spitzenwaffe durchaus zu Hochtouren auflaufen und andere Hüter im Handumdrehen umhauen. Dafür müsst ihr aber zunächst einige Kills einheimsen und wirklich präzise schießen.

Das sind die Schadens-Werte im PvP:

Ohne Toben kommt ihr auf eine TTK (Zeit zum Töten) von 0,93 Sekunden. Dafür müsst ihr 6 kritische und 2 Körpertreffer landen.

Toben x1 senkt eure TTK auf 0,7 Sekunden. Ihr benötigt jetzt 7 Crits und 1 Bodyshot.

Toben x2 verbessert eure TTK abermals, diesmal auf 0,6 Sekunden. Nötig sind dafür 7 Kopftreffer.

Toben 3x bringt es mit 0,58 auf die beste TTK. Ihr müsst aber auch 8 kritische Treffer in Folge landen.

Auch im Schmelztiegel fällt auf, dass die maximale Toben-Stufe nicht wirklich viel bringt. Zudem fällt es hier in der Praxis relativ schwer, Halsbruch so hoch zu stapeln. Ein Toben-Stapel hält ohne spezielle Mod 3,5 Sekunden (mit 4,5 Sekunden).

Der Vagabund muss noch etwas an seiner Belohnung schrauben

Was haltet ihr von Halsbruch – gebt ihr der Spitzenwaffe eine neue Chance oder bleibt die Knarre im Tresor? Wie gut sich die jüngsten Änderungen auf ein anderes Automatikgewehr ausgewirkt haben und warum das Exotic endlich brauchbar ist, lest ihr hier.