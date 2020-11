Bei Destiny 2 wurden offenbar Bauarbeiten am alten Turm aus Teil 1 aufgenommen, der zu Beginn des Spiels zerstört wurde. Was könnte es damit auf sich haben?

Das hat man entdeckt: Einigen aufmerksamen Spielern ist nach dem Release von Beyond Light und dem Beginn der Season 12 ins Auge gesprungen, dass sich beim alten Turm aus Destiny 1 offenbar etwas tut.

Dieser ist aktuell nicht mehr zu besuchen, denn die Inhalte, die dort spielten (Red-War-Kampagne und „Stunde Null“-Mission), rotierten mit Start von Jenseits des Lichts aus dem Spiel in die Destiny Content Vault. Doch wirft man einen Blick darauf, stellt man fest, dass dort derzeit Bauarbeiten im Gange sind.

Allerlei gelbe Baugerüste stehen an der Struktur des alten Towers und erstrecken sich an der am stärksten beschädigten Stelle bereits weit in die Höhe.

Hier der alte Turm, an dem offenbar nun gebaut wird

Hier gab es auch schon Hinweise: Bereits Ende Oktober gab es einen Leak, der vermuten ließ, dass wir irgendwann in den wiederaufgebauten, alten Turm zurückkehren könnten. Ein Bild für die Free-to-Play-Version Destiny 2: New Light zeigte nämlich den früheren und nun zerstörten Social Space wieder in seiner vollen Pracht.

Zudem hat man vor Kurzem in den Daten von Destiny 2 die neue Eisenbanner-Quest für die aktuelle Saison der Jagd entdeckt. Und auch diese macht eine starke Andeutung in diese Richtung. Denn Quest heißt „A Tower rebuilt“ oder auf Deutsch „Ein wiederaufgebauter Turm“.

Warum das Ganze? Einige fragen sich nun: warum? Warum der Wiederaufbau des alten Turms? Und so richtig klar ist es im Moment nicht. Man weiß auch nicht, ob es eine Sache ist, die sich über Zeit aufbaut und zur lebenden und sich entwickelnden Welt von Destiny 2 gehört – wie beispielsweise einst das Vex-Portal im Turm.

Nur für das Eisenbanner oder aus Nostalgie-Gründen erscheint das aber als zu viel Aufwand. An sich würde es durchaus Sinn ergeben, denn die Inhalte, die uns in den aktuellen Turm führten, sind nicht länger im Spiel. Aber eine alte Zone komplett aufarbeiten, nur um ein paar Händler neu zu verteilen und den Hütern einen nostalgischen Blick zu gewähren? Das klingt eher unwahrscheinlich.

Am ehesten denkbar wäre, dass die saisonale Story sich unter Umständen in diese Richtung entwickeln könnte – beispielsweise, wenn die Vorhut sich im Kampf gegen die Dunkelheit endlich vereint und neu formiert (Die Jäger-Vorhut hat seit Caydes Tod immer noch keinen neuen Commander). Doch das bleibt bislang pure Spekulation.

Wir werden die Sache aber im Blick behalten und euch schnellstmöglich über neue Entwicklungen informieren, sollte es welche geben.

Was hat es mit dem alten Turm überhaupt auf sich? Der alte Turm dürfte so ziemlich jedem Destiny-Veteranen in Erinnerung geblieben sein. Denn dabei handelt es sich um den großen Social Space aus Teil 1. Dieser wurde jedoch im Rahmen der Kampagne von Destiny 2 zerstört, sodass die Hüter ihre Zentrale in einen anderen Turm bei der Letzten Stadt auf der Erde verlegen mussten.

Später konnte man den alten Tower noch im Rahmen der speziellen Mission „Die Stunde Null“ (Zero Hour) besuchen. Doch seit dem Release von Beyond Light ist beides nicht mehr im Spiel. Doch so wie es aussieht, ist ein erneuter Ausflug in den alten Turm durchaus wahrscheinlich.

Was denkt ihr? Warum baut Destiny 2 den alten Turm aus Teil 1 wieder auf? Und in welchem Rahmen werden wir diesen wieder zu Gesicht bekommen? Sagt es uns und anderen Lesern von MeinMMO in den Kommentaren. Und übrigens, was haltet ihr bisher von Jenseits des Lichts?

