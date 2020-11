Destiny 2 spendiert Exotics über Twitch Prime – So kommt ihr an den Loot

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wichtig: Beachtet jedoch, dass ihr den Service vor Ablauf der 30 Tage kündigt , falls ihr diesen nicht länger nutzen wollt. Denn danach fallen monatliche Gebühren in Höhe von 7,99 € an.

So funktioniert das ohne Prime-Mitgliedschaft: Habt ihr keine Amazon-Prime-Mitgliedschaft, so dürfte das an sich kein Problem sein Ihr könnt Amazon Prime oder direkt Prime Gaming kostenlos und uneingeschränkt testen – vorausgesetzt, ihr habt das nicht bereits getan. Auf dieser Seite könnt ihr euch für den Test von Prime Gaming registrieren.

So soll es in diesem neuen Kooperations-Jahr 12 monatliche Ausrüstungs-Drops geben. Jeder Drop wird dabei vier Prime-Gaming-Prämien wie beispielsweise exotische Waffen, Geist-Hüllen, Schiffe, Sparrows oder Waffenornamente aus vorherigen Saisons von Destiny 2 enthalten.

Was hat es mit dem Twitch-Prime-Loot auf sich? Wie Bungie nun bekannt gegeben hat, tut sich das Studio für ein weiteres Jahr mit Prime Gaming zusammen. Spieler mit aktiver „Amazon Prime“- und/oder „Prime Gaming“-Mitgliedschaft profitieren davon und können so zusätzliche Ingame-Prämien für Destiny 2 abstauben – auf allen Plattformen.

