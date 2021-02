Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend gewähren euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

In Dämmerung: Die Feuerprobe gehts in den Strike

Das steht in Destiny 2 an: Bevor die Season 13 von Destiny 2 weitergeht, müsst ihr erst einmal das Update 3.1.0.1 laden. Das läutet dann das erste Eisenbanner-Event im PvP ein und bringt hoffentlich Nachschub für die gruselige Vorsehung-Mission. Immerhin wurden da mysteriöse Datenpads gefunden. Ihr bekommt außerdem eine weitere Chance auf Zufällige Rolls des neuen Exotics .

Destiny 2 findet heute, am 23.02. der Weekly Reset statt. Damit geht die Season 13 in ihre dritte Woche und das erste Eisenbanner startet. Welche neuen Herausforderungen und Aufgaben warten sonst auf die Hüter ?

