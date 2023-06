Neues Action-MMO hat eine erste Test-Phase und die Leute hassen es nicht – Sie lieben es sogar

Wayfinder ist das neue Projekt von Publisher Digital Extremes. Dieser ist verantwortlich für einen der großen MMO-Shooter, und zwar Warframe. Das Koop-RPG Wayfinder hat vor Kurzem seinen Beta-Test auf Steam durchgeführt. Erfahrt hier, wie die Beta bei den Testern ankam.

Was ist das für ein Spiel? Im Detail handelt es sich bei dem Koop-RPG um einen Dungeoncrawler. Dabei steht, ähnlich wie auch bei Warframe, der Loot im Vordergrund. Das Action-Spiel bietet zudem ein Crafting-System und wartet mit unterschiedlichen Helden samt verschiedenen Fähigkeiten auf.

Das Koop-Spiel wird entwickelt von Airship Syndicate und vertrieben durch Digital Extremes, dem Entwickler des beliebten Action-MMOs Warframe.

Im Besonderen verbinden es viele Fans, aber auch die Ex-Entwickler von Wildstar, mit dem gescheiterten MMORPG und nennen es sogar Wildstar 2.0, obwohl es sich nicht um ein MMORPG handelt. So wird Wayfinder durch sein Design zum Teil auch als Reinkarnation des MMORPGs verstanden.

Schaut hier einen Gameplay-Trailer zu Wayfinder:

Was für Eindrücke gibt es aus der Beta? Bei den Kollegen von mmorpg.org.pl (via mmorpg.org.pl) finden sich mehrere Kommentare von Usern, die die Inhalte des Spiels zum gegenwärtigen Zeitpunkt umreißen.

Endlich ein Spiel, das mit der Testversion nicht enttäuscht

So schreibt User ZesralemSieNaAnime im Forum von mmorpg.org.pl, dass er von der Closed-Beta überaus angenehm überrascht sei, gerade was Grafik und Atmosphäre angehe. Schließlich erinnere ihn Wayfinder an das vergangene MMORPG Wildstar. Er geht dabei auch auf die Inhalte ein. So hat er Folgendes ausprobieren können (via forum.mmorpg.org.pl):

Eine Startquest mit einem Paladin inklusive Schwert und Schild sowie dem Vanguard-Waffenset

Aus der Stadt heraus durch Portale in die Lost Zones gelangen

gelangen Dungeons

Waffenwechsel und Slots für Accessoires inklusive neuer Spielweise

Dazu gefiel ihm besonders der Hinweis eines NPC, dass die Dungeons sich mit jedem Betreten neu anfühlen und daher auch offenbar Zufalls-generiert seien.

Auf YouTube finden sich derweil auch Clips aus der Closed-Beta, die von der Community ebenfalls lobende Worte erhalten haben (via YouTube):

User ThreeDPrintDesigns: Der Grafikstil sieht aus wie ein World of Warcraft auf Unreal Engine. Ich liebe es!

User Cee_Espee: Das Design erinnert mich so sehr an eines meiner Lieblingsspiele, und zwar Wildstar. Ich bin so aufgeregt!

Der Steam-User [GER]Dynamic beispielsweise hat es ebenso genossen. Ihn störe jedoch der Lag im Spiel (via Steam).

Andere User kommentierten die Erfahrung aber auch weniger positiv. So kommentierte User elektrycznyy auf mmorpg.org.pl (via mmorpg.org.pl), dass er ein paar Stunden gespielt und es ihn durch die Bank weg gelangweilt habe, ohne jedoch Gründe dafür zu liefern.

Andere User äußerten sich demgegenüber auch negativ zum Design des Spiels und hegten sogar einen Verdacht, wie:

User mateloshoficjalnypowrot (via mmorpg.org.pl): Das ist doch irgend so ein verdammtes Mobile-Game

Ob es tatsächlich auf Mobilgeräten erscheinen wird, ist nicht bekannt. Bisher wird es auf der PlayStation, PC und für Steam erscheinen.

Immerhin enttäuscht der Closed-Beta-Test nicht, wie es vor Kurzem bei anderen Titeln der Fall war. So hat unter anderem Throne and Liberty nach seiner Closed-Beta viel Kritik einstecken müssen und sah sich zudem auch Pay2Win-Vorwürfen ausgesetzt.

Was sagt ihr zu Wayfinder? Habt ihr die Beta zum Spiel getestet? Erinnert es euch ebenfalls an das MMORPG Wildstar? Schreibt dazu in unsere Kommentare.

Welche MMOs und MMORPGs euch noch interessieren könnten und auch wirklich gut sind, erfahrt ihr hier: die 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2023