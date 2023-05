Lang ersehntes MMORPG startete die Beta, aber die Spieler sind enttäuscht: „Wir supporten mit Clownsperrücke“

Throne and Liberty galt für viele MMORPG-Fans als große Hoffnung für 2023. Heute Morgen haben die geschlossenen Beta-Tests begonnen und einige Spieler sind alles andere als begeistert.

Was hat es mit Throne and Liberty auf sich? Das Spiel mit dem ursprünglichen Titel „Lineage Eternal“ fiel 2017 in einem Test durch und wurde daraufhin über mehrere Jahre überarbeitet. So entstand das neue Projekt mit dem Namen „Throne and Liberty“.

Nach den Ankündigungen und den epischen Trailern erwarteten die Spieler einen Durchbruch oder zumindest einen Titel, der erfolgreich über viele Jahre bestehen kann.

Seit dem Beta-Test in Südkorea sieht es zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht danach aus: Throne and Liberty wird stark kritisiert.

Was enttäuscht die Spieler? In einem YouTube-Video von „guru“ sieht man, wie sein Spielcharakter von alleine Wölfe jagt und tötet. „guru“ steht währenddessen vor seinem Schreibtisch, mit Clownsnase und -perücke. Er spricht in die Kamera:

Hallo Leute, wir sind gerade mitten im Spiel Throne and Liberty, wie ihr sehen könnt. Es ist ein hochdynamischer und wirkungsvoller Kampf, und wir feuern gerade meinen Charakter an, weil ich noch nicht einmal etwas tun kann. Also geben wir ihm moralischen Support mit Clownsperücke, damit er noch schneller Wölfe jagen kann. „guru“ in seinem YouTube-Video

Hier seht ihr das entsprechende YouTube-Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Spielcharaktere spielen ohne uns

Die automatische Hunt-Funktion wird anscheinend am meisten kritisiert, denn: Der Spielcharakter jagt, sammelt und bewegt sich komplett alleine, ohne, dass man aktiv eingreift. Klingt irgendwie nach Arbeitserleichterung, nimmt uns aber gleichzeitig einen Großteil des Gameplays, das solche Spiele ausmacht – insbesondere was das Kämpfen betrifft.

In einem Reddit-Thread wird beschrieben, dass man nach der Charaktererstellung automatisch Quests verfolgen kann, ohne viel dafür tun zu müssen. Selbst die notwendigen Laufwege geht der Charakter selbstständig. In einem Bereich zum Leveln trifft man auf Wölfe, die man zum Leveln töten muss und auch das erledigt das Spiel automatisch von selbst.

Die Website MMORPG.org.pl hat weitere Kritiken an Thrones and Liberty zusammengefasst. So stören sich die Spieler vor allem an der unbeeindruckenden Grafik, dem schwachen Kampfsystem, die anspruchslosen Aufgaben, das Leveln anhand von Quest-Grinding und einer Pay2Win-Option, mit der man sogar noch levelt, wenn man bereits ausgeloggt ist.

Nicht die besten Aussichten, zumal die neuesten Informationen aus Leaks und Interviews schon nicht so gut klangen.