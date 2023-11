Wayfinder lockt mit vielen neuen Inhalten, aber Spieler fragen nach Free2Play

Das Action-Rollenspiel und Dungeon-Crawler Wayfinder lieferte euch am 31. Oktober 2023 ein großes Update. Die neuen Inhalte werden in einem kurzen Trailer vorgestellt, aber in den Kommentaren fragen Spieler vor allem nach Free2Play.

Worum geht es? Wayfinder ist ein kooperatives Online-Spiel, welches durch seinen ziemlich gescheiterten Launch bei vielen Spielern vermutlich einen eher schlechten Ruf hat. Trotzdem konnte das Spiel einige Spieler begeistern und bis heute im Spiel halten.

Jetzt bekommen die Spieler, nach ersten großen Updates im August, ein weiteres Update mit jeder Menge Inhalt. Seit dem 31. Oktober 2023 ist das, laut Entwicklern, größte Update bis jetzt im Spiel.

Den kurzen Trailer zu den Update-Inhalten haben wir hier für euch eingebaut:

Was das Update enthält: Das Update läuft unter dem Titel The Reaver King und kam mit neuen Quests, Waffen und Verbesserungen.

Darunter befinden sich die vier neuen Hauptquests: The Hollow Heart, Wormwood, Roots of Evil und The Final Battle. Das große Ziel, welches mit den Hauptquests verbunden wirkt, scheint der Reaver King zu sein. Die Quests scheinen euch auf direktem Wege dorthin zu führen.

Auch drei neue Sidequests befinden sich durch das Update im Spiel. Mehr über die Sidequests und wie ihr diese freischalten könnt, erfahrt ihr über die offizielle Website (via playwayfinder.com).

Neben den neuen Quests bekommt ihr mit dem Update mehrere neue Inhalte:

Zwei neue Gegner: Wormwood und The Reaver King

Neue Waffen: Legacy, Eclipse, Rose & Thorne und Nightshade

Ingame-Verbesserungen

Wie sind die Reaktionen? Wenn auch das Spiel bei vielen einen eher schlechten Ruf hat, freuen sich vor allem die Spieler auf die neuen Inhalte, wie aus den Kommentaren (via YouTube) deutlich wird:

Stagonas schreibt: Weiter mit der guten Arbeit, Ladys und Gentlemen. Ich liebe die neuen Inhalte […]

ayoATLANTIS schreibt: Los gehts! Legacy sieht so gut aus … und natürlich auch The Reaver King.

Mit dem neuen Update scheint Wayfinder auch einige neue Spieler angesprochen zu haben. Denn ähnlich wie User Paradise385, der schreibt, das Spiel jetzt erst gekauft zu haben, aber nach fünf Stunden vollkommen verliebt zu sein, liest man noch ein paar andere Kommentare von Spielern, die jetzt erst auf das Spiel aufmerksam werden.

In diesem Zusammenhang liest man vor allem viele Kommentare, die nach einer Free2Play-Version fragen. Viele Spieler scheinen zwar Interesse an dem Spiel zu haben, würden ihm jedoch erst eine Chance geben, wenn es für sie kostenlos spielbar wäre.

Free2Play-Version soll Anfang 2024 erscheinen

Auf die Frage von User retr0259, wann das Spiel kostenlos spielbar sei, antwortete User Stagonas, dass es im Februar 2024 soweit sei, wenn er sich richtig erinnere.

Wenn wir nach den offiziellen Aussagen der Entwickler (via Steam) gehen, können wir wohl auch wirklich im Februar mit der Free2Play-Version rechnen. Dort heißt es, dass die kostenlose Version nach dem Early-Access, bzw. nach zwei vollständigen Early-Access-Seasons, erscheinen soll. Nach Angaben der Entwickler daure dies sechs Monate.

Wenn man nach dem Release im August sechs Monate darauf rechnet, kommt man also wirklich auf Februar 2024. Ob die Entwickler dieses Versprechen halten können, wird dann wohl das nächste Jahr zeigen.

Das erhaltene Feedback durch den Early-Access wollen die Entwickler nutzen, um das Spiel bis zum vollen Release zu verbessern. Dazu versprechen sie weitere Gebiete, Gegner, Waffen und Wayfinder in der vollen Version.

Was haltet ihr von Wayfinder und den Updates? Spielt ihr bereits oder werdet ihr dem Spiel erst eine Chance geben, wenn es Free2Play ist? Schreibt uns in den Kommentaren gerne eure Meinung.

Der Kopf hinter der goldenen Zeit von WoW macht ein neues Fantasy-MMORPG mit der Ex-Freundin von Blizzard