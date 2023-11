Der Kopf hinter der goldenen Zeit von WoW macht ein neues Fantasy-MMORPG mit der Ex-Freundin von Blizzard

Greg Street war der Kopf hinter der Balance des MMORPG World of Warcraft zu der goldenen Zeit von WoW 2008 bis 2013. Danach arbeitete er für Riot Games an League of Legends und einem neuen MMORPG in der Welt von LoL. Nun plant er ein eigenes Fantasy-MMORPG mit dem Codenamen Ghost. Dafür arbeitet er ausgerechnet mit NetEase zusammen, der chinesischen Firma, die sich furchtbar mit Blizzard zerstritt.

Wer ist das?

Die meisten Fans von WoW werden Greg Street als „Ghostcrawler“ kennen, sein Wappentier war eine Geisterkrabbe. Daher ist es sicher kein Zufall, dass sein neues Fantasy-MMORPG den Codenamen „Ghost“ trägt.

Street war der Lead System Designer bei Blizzard von 2008 bis 2013, als WoW noch eines der relevantesten Spiele der Welt war: Er war für die Balance und das Design der Klassen zuständig.

In der Zeit danach hat er für Riot Games erst an LoL und dann an einem MMORPG in der Welt von League of Legends gearbeitet.

Street verließ Riot nach Schicksalsschlägen während Corona

Warum ist er von Riot Games weg? Es gab Andeutungen im März 2023, Street habe vorzeitig sein MMORPG-Projekt bei League of Legends verlassen, weil er während der Corona-Epidemie erkannt hat, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wollte, nachdem er dort „niederschmetternde Verluste“ zu beklagen hatte. Im Dezember 2022 hatte er es öffentlich gemacht, dass sein Vater und sein Bruder gestorben waren (via Twitter).

Riot Games konnte ihm beim Thema „Arbeiten vom Home-Office aus“ jedoch wohl nicht so entgegenkommen, wie er das wollte, daher verließ er Riot Games, zog wieder zu seiner Familie und gründete ein eigenes Studio. Das gab er im März 2023 bekannt.

Das sagt er heute:

Das Markenzeichen von „Fantastic Pixel Castle“, Streets neuem Studio, soll es auch sein, auf „Remote Work“ zu setzen. Hier will man die besten Mitarbeiter engagieren, die man kriegen kann, unabhängig vom Standort.

Wir sind ein vollständiges Remote-Studio, was uns erlaubt, die besten Spiele-Entwickler anzuheuern, und wir planen klein zu bleiben, damit wir unser Design schnell anpassen und überarbeiten können. Wir möchten das Spiel der Community früh und oft zeigen, um sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und um konstant Feedback einzuarbeiten. Das ist möglich, weil NetEase ein strategischer Partner ist, der unsere Vision versteht und uns die kreative Freiheit, die Ressourcen und die Unterstützung gibt, die es braucht, damit wir erfolgreich sein können.

Wer ist sein Partner? Er macht das Spiel zusammen mit dem chinesischen Gaming-Giganten NetEase, die bis vor wenigen Monaten Blizzards Partner in China waren, bevor man sich im Streit und mit viel Drama trennte.

NetEase sagt, das Team von Street umfasse frühere Entwickler von WoW, LoL und Guild Wars 2.

Was will man da zeigen? Man plant, das neue Fantasy-MMORPG Ghost am 8. November um 19 Uhr auf Twitch zu enthüllen.

Im Januar starb das MMORPG WoW in China, weil sich Blizzard von NetEase trennte:

