Das neue Koop-RPG für Steam und PS5 stellt das Housing vor, lässt euch sogar Haustiere streicheln

Was wird später dazukommen? Über den Early Access hinaus haben die Entwickler Pläne, das Housing in Wayfinder noch weiter auszubauen.

Zudem sollten die verdienten Artefakte und Trophäen, die ihr in eurem Apartment aufstellen könnt, auch einen Einfluss auf eure Abenteuer in der Spielwelt haben. Jegliche Artefakte und Trophäen, die sich auf das Gameplay auswirken, lassen sich im Spiel verdienen.

Im ersten Entwickler-Livestream sowie auf ihrer Webseite lieferte das Spiel nähere Informationen, was das Housing in der Early Access-Version von Wayfinder bieten wird:

Wann startet Wayfinder in den Early Access? Am 15. August 2023 startet Wayfinder in den Early Access und wird für die Plattformen PS4, PS5 und PC verfügbar sein.

Das neue Koop-RPG Wayfinder vom Publisher Digital Extremes wird in wenigen Tagen in den Early Access gehen. Die Spielemacher gaben einen Ausblick, wie das Housing im Spiel funktionieren wird.

