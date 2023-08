Neues Koop-RPG auf Steam startet heute, sieht aus wie ein buntes Diablo in 3D, bietet Loot und Housing

Neues Open-World-Spiel will Genshin Impact und Valheim vereinen – Der Trailer kommt gut an, doch nach der Beta hagelt es Kritik

Wie sieht das Gameplay in Wayfinder aus? Ähnlich wie Diablo stürzt ihr euch in verschiedene Dungeons, erlegt Kreaturen der Düsternis und sackt ordentlich Loot ein, um eure Spielfiguren und deren Ausrüstung immer weiter zu verbessern.

Sollte Wayfinder nicht früher kommen? Ursprünglich war der Start des Early Access am 15. August geplant. Jedoch wurde er um einige Tage verschoben, da man noch ein paar Probleme aus der Version entfernen wollte. Dafür brauchten die Entwickler noch etwas Zeit (via playwayfinder ). Doch nun sind die Fehler ausgebügelt und der Early Access steht bevor.

Wann startet Wayfinder in den Early Access? Heute, am 17. August 2023, soll der Early Access von Wayfinder starten. Um 19:00 Uhr wird das Spiel verfügbar sein. Neben dem Release auf Steam wird es gleichzeitig auch für PS4 und PS5 erscheinen.

Wayfinder ist ein Dungeon-Crawler und Action-Roleplaying-Game mit Multiplayer-Elementen. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines sogenannten Wayfinders und nehmt den Kampf gegen die Düsternis auf, um die Welt von Evenor vor Chaos zu retten.

