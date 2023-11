WoW bringt starke Buffs für 4 Klassen, kündigt auch erste Nerfs an

In World of Warcraft stehen die erste starken Buffs der neuen Saison an. Hexenmeister und Schattenpriester können sich freuen, aber auch Druiden.

Die Saison 3 von World of Warcraft Dragonflight läuft bereits seit einigen Wochen und jetzt wird es Zeit für die ersten größeren Anpassungen. Blizzard hat eine Liste der Buffs veröffentlicht, die bei den kommenden Wartungsarbeiten am Mittwoch aktiv werden. Wir zeigen euch alle Buffs – wenngleich es auch ein paar Nerfs an einem alten Tier-Set gibt.

Der Trailer zum aktuellen Patch:

Alle Buffs in WoW für den 29.11.2023

Todesritter

Frost Aberrus-Tier-Set 2er-Bonus Der Schaden eures nächsten Furor des Frostwyrms wird um 4 % erhöht (zuvor 5 %). Die Effektivität von Furor des Frostwyrms wird auf 25 % reduziert (zuvor 30 %). Der Schaden von Heulende Böe wurde auf 10 % reduziert (vorher 20 %). Amirdrassil-Tier-Set 4er-Bonus Kettenunterkühlung kann nun 3 zusätzliche Male überspringen (vorher 2-mal). Die Chance der Effektauslösung wird auf 35 % erhöht (zuvor 30 %). Der Schaden von Kettenunterkühlung wird um 10 % erhöht. Der Schaden von Auslöschen wird um 8 % erhöht. Andauerndes Unterkühlen springt künftig mit einer Chance von 25 % über (vorher 20 %). Der Schaden von Durchdringendes Unterkühlen wird auf 12 % erhöht (vorher 10 %).



Druide

Wiederherstellung Sämtliche gewirkte Heilung wird um 3 % erhöht.



Priester

Schatten Sämtlicher verursachter Schaden wird um 5 % erhöht. (Gepriesen sei die Leere.)



Hexenmeister

Gebrechen Sämtlicher Schaden des Hexenmeisters und seines Begleiter wird um 6 % erhöht.

Zerstörung Sämtlicher Schaden des Hexenmeisters und seines Begleiter wird um 6 % erhöht.



Warum kommen die Buffs erst jetzt? Blizzard lässt sich am Start einer Saison in der Regel ein bisschen Zeit, um genug Daten auszuwerten. Gleichzeitig sehen die Entwickler aber davon ab, besonders drastische Klassen-Änderungen noch während des „World First“-Rennens zu machen – das könnte am Ende einer der Profi-Gilden besonders helfen und damit das beliebte Community-Event verzerren.

Jetzt ist das Rennen aber gelaufen, weshalb Blizzard nun schneller und häufiger Balance-Änderungen bringen kann. Hier möchten die Entwickler vor allem in den kommenden Wochen große Probleme beseitigen und dafür im späteren Verlauf der Saison weniger Hotfixes rausbringen.

Kommt da noch mehr? Ja. Blizzard hat bereits angekündigt, dass es in der nächsten Woche – also am 6. Dezember 2023 – weitere Anpassungen geben soll. Hier spricht man von „einigen Buffs und Nerfs“. Das klingt ganz danach, als dürften sich die aktuell besten Klassen im Damage-Meter auf ein paar Abschwächungen einstellen.