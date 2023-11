WoW: Echo holt den World First Kill an Fyrakk, erhält die legendäre Axt

Das Rennen um den World First Kill in World of Warcraft ist beendet. Der Gilde Echo gelang es, Fyrakk als erstes auf Mythisch zu bezwingen.

Knapp 20 Tage dauerte das Rennen um den „World First Kill“ von Fyrakk in World of Warcraft auf mythischer Schwierigkeit. Der neunte und damit finale Boss des Raids „Amirdrassil, Hoffnung des Traums“ wurde in der vergangenen Sonntagnacht von der europäischen Gruppe Echo bezwungen. Nach 344 Versuchen gelang es den Profis endlich, Fyrakk auf die Bretter zu schicken und sich den Titel zu sichern.

Den Kill-Versuch könnt ihr in diesem Video ab 11:14:50 sehen:

Auch wenn das im Video nicht so knapp aussah, war der Raid kurz vor der vollständigen Vernichtung – denn kaum eine halbe Sekunde später wäre einer der Samen explodiert und hätte mit ziemlicher Sicherheit den ganzen Raid getötet.

So spannend war das Rennen diesmal: Das Rennen um den First-Kill von Fyrakk dürfte als eines der spannendsten Rennen in der Geschichte von World of Warcraft eingehen. Denn sowohl Echo als auch die Konkurrenz von Team Liquid hat den Boss im Vorfeld bereits auf knapp 1,7 % der Lebenspunkte niedergeprügelt, bevor die Gruppe ausgelöscht wurde. Ein so knappes, spannendes Rennen, hat es seit langer Zeit nicht mehr gegeben.

Was gab es als Belohnung? Auch wenn es von Blizzard keinen wirklichen Preis für das Rennen gibt, ist damit doch eine andere Belohnung verbunden. Denn die legendäre Waffe von Fyrakk, die Axt „Fyr’alath“ ist damit zum ersten Mal gedroppt. Die Waffe kann man zwar direkt anlegen, allerdings überwältigt sie den Träger nach kurzer Zeit. Eine Questreihe beginnt, mit der man die Waffe so anpassen kann, dass sie vom Träger verwendet werden kann.

Die legendäre Axt von Fyrakk.

Da das mythische Rennen nun vorbei ist, scheint es wahrscheinlich, dass Fyr’alath ab der nächsten ID auch auf niedrigeren Schwierigkeiten droppen kann. So war es auch im letzten Raid-Tier der Fall.

Habt ihr das Rennen um den „World First Kill“ verfolgt? Wie hat euch das Rennen gefallen?