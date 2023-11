WoW: Bel’ameth – Nach 19 Jahren bekommen Nachtelfen eine neue Hauptstadt

Das lange Warten hat sich gelohnt. Im nächsten Patch von World of Warcraft haben die Nachtelfen eine neue Heimat – und sie fangen direkt damit an, sie zu besiedeln.

Bereits in der Kampagne von Patch 10.2 Wächter des Traums zeichnete sich bereits ab, dass den Nachtelfen ihr Traum erfüllt wird und sie einen neuen Wohnort spendiert bekommen. Mit dem Abschluss der Kampagne und dem erfolgreichen Bezwingen von Fyrakk, wird der neue Weltenbaum „Amirdrassil“ in die physische Ebene von Azeroth geholt.

In einer weiteren Questreihe errichten die Nachtelfen einen Mondbrunnen und feiern den neuen Baum – bevor sie damit beginnen, ihn zu besiedeln.

Im kommenden Patch 10.2.5 tragen diese Bemühungen erste Früchte. Denn Bel’ameth hat bereits einige Behausungen und gilt schon fast als vollwertige Stadt. Wir wollen euch in diesem Artikel zeigen, was euch im kommenden Patch in Bel’ameth erwartet und welche bekannten (oder unbekannten) NPCs ihr in der neuen Heimat der Kaldorei antreffen könnt.

Bel’ameth – die neue Heimat der Nachtelfen

Nachdem der Teldrassil und damit Darnassus zum Auftakt von „Battle for Azeroth“ verbrannt wurde, sind die Nachtelfen heimatlos. Bisher haben sie vor allem in Sturmwind Zuflucht gefunden, jetzt ziehen sie weiter auf die Dracheninseln.

Mit Darnassus haben die meisten Gebäude nur noch wenig gemein. Die Architektur ist zu weiten Teilen im Stil der Gebäude aus Val’sharah gehalten. Einige Gebäude sind schlicht „Copy & Paste“ – da es sich dabei allerdings um den modernen Baustil der Nachtelfen handelt, ist das durchaus passend.

Auffällig ist, dass es ein recht großes Areal mit Portalen gibt, die an verschiedene wichtige Knotenpunkte der Welt führen. So gibt es ein Portal nach Sturmwind, aber auch Portale an die Dunkelküste, zum Hyjal und manchmal tauchen Wanderer aus Val’sharah auf, die wohl auch noch ein Portal erhalten werden. Betrieben wird das von den Shen’dralar, den Nachtelf-Magiern, die offenbar jetzt in der Gesellschaft angekommen sind.

Es gibt allerdings auch eine ganze Reihe von komplett neuen Konstruktionen, die man so bisher nicht im Spiel gesehen hat. Da wäre etwa eine große Anlage, die vermutlich zu den Wächterinnen oder den Mondpriesterinnen gehört – aktuell steht da Tyrande (doppelt) mit ihrer Adoptivtochter rum.

Doch nicht nur das Zentrum von Amirdrassil besiedelt, sondern auch im Norden – weit ab von der Stadt – gibt es einige Gebäude. An der Küste ist etwa ein elfischer Turm, bei dem die ganzen „Sonderlinge“ sich versammelt haben; also Todesritter, Dämonenjäger, untote Jägerinnen und auch einige Magier der Shen’dralar. Vereinzelt lassen sich diese Charaktere auch in der Stadt antreffen, es scheint also keine strikte Trennung zu geben, sie trainieren eben nur etwas abseits. Vermutlich auch besser, da man hier Bücher mit Teufelsmagie sehen kann – darauf reagiert die Natur ja immer besonders empfindlich.

Dazu kommt, dass überall auf Amirdrassil nun Mondbrunnen zu finden sind, ähnlich wie es auch schon auf dem Teldrassil oder Nordrassil (Hyjal) der Fall war. Da waren die Priester offenbar fleißig mit dem Einweihen.

Einen richtig großen Hafen mit weiteren Gebäuden, wie ein Gasthaus, gibt es im Norden ebenfalls. Dort können bis zu 3 Schiffe anlegen – ob die tatsächlich Verbindungen in die Welt haben werden, bleibt abzuwarten.

Kommt da noch mehr? Ja, auf jeden Fall. Die Stadt Bel’ameth befindet sich gerade im Aufbau. Bisher wirken viele der Gebäude noch recht karg, daher ist es wahrscheinlich, dass die Stadt nicht nur im Kontext der Story im Aufbau ist, sondern auch die Entwickler am finalen Design noch etwas werkeln. Das merkt man auch daran, dass an vielen Stellen noch Gras oder Büsche „durch Gebäude clippen“ – es ist eben noch nicht ganz fertig. Es scheint wahrscheinlich, dass der Zustand in Patch 10.2.5 nur ein „Zwischenschritt“ ist, bevor Bel’ameth zu einer vollwertigen Hauptstadt wird.

Ob das auch bedeutet, dass Nachtelfen künftig ein neues Startgebiet bekommen, das bleibt noch abzuwarten. In jedem Fall ist es schön zu sehen, dass Blizzard mit dem Gebiet offenbar noch mehr vorhat und den Kaldorei-Fans so Stück für Stück ihr Wunsch erfüllt wird.

Die Gründung von Bel’ameth ist übrigens eine der besten Quests der ganzen Erweiterung.