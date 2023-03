Neues MMORPG setzt auf Mittelalter, riesige Schlachten und Gleiten – Sieht danke Unreal Engine 5 richtig gut aus

Night Crows ist ein neues MMORPG aus Korea, das für PC und Mobile veröffentlicht wird. Es erscheint im April in Korea und nun teilten die Entwickler bei einem Event neue Informationen und neues Gameplay mit den Fans.

Was ist das für ein Spiel? Night Crows spielt in einer Fantasy-Welt angelehnt an das 13. Jahrhundert, in denen Ritter und Kreuzzüge eine wichtige Rolle einnehmen. Das sieht man grob auch am Klassensystem.

Ihr wählt bei der Charaktererstellung immer einen Menschen und habt die Wahl aus den Klassen Krieger, Schwertkämpfer, Jäger oder Magier. Diese teilen sich später in jeweils zwei Spezialisierungen auf. Der Schwertkämpfer etwa hat dann Zugriff auf ein großes Schwert oder zwei Einhänder, während der Jäger mit Bogen oder zwei Dolchen hantieren kann.

Mit diesem Charakter könnt ihr dann die Spielwelt erkunden:

Diese Welt soll in verschiedene Zonen unterteilt sein, die aber so riesig sind, dass es sich noch nach Open-World anfühlen soll.

Ihr könnt gleiten und klettern, um so mehr von der Welt zu entdecken.

Das Kampfsystem soll actionreich sein. Die Kämpfe finden primär am Boden statt, allerdings sollt ihr auch aus der Luft heraus einzelne Angriffe starten können. Die Entwickler betonen, dass auf „unrealistische Animationen“ und „flashy Skills“ verzichtet wurde.

PvE spielt eine Rolle. So soll es riesige Bosse geben, die ihr zusammen mit anderen Spielern bekämpft.

Im Fokus steht aber das PvP, in dem ihr in großen Schlachten um Festungen mit 1.000 Spielern kämpfen könnt. Hier heben die Entwickler das bekannte „Deus Vult“ hervor. Es soll aber auch kleinere Battlegrounds geben.

Etwas unklar ist derzeit noch die Monetarisierungs-Strategie. Der Publisher Wemade setzt verstärkt auf Blockchain und NFTs, die wohl auch in Night Crows enthalten sein werden. Allerdings soll es die Sorge geben, dass damit nicht genug verdient wird. Im neusten QnA wurde lediglich gesagt, dass man sich keine Level-Ups und keine „Power“ kaufen und den Gleiter frei erspielen können wird.

Die einzelnen Klassen und ihr Gameplay könnt ihr euch in diesem neuen Video anschauen:

Night Crows erscheint im April in Korea, ein globaler Release ist wahrscheinlich

Was wurde bei dem neusten Event verraten? Zu Beginn wurden insgesamt 9 Videos gezeigt. Die oben zusammengeschnittenen 8 Videos mit Gameplay zu den jeweiligen Klassen-Spezialisierungen sowie ein Trailer zur Story. Danach gab es eine QnA-Session.

Einer der Entwickler betonte darin, dass sich Night Crows vor allem mit der starken Grafik in der Unreal Engine 5, der guten Level-Erfahrung und einer „gut umgesetzten Wirtschaft“ von anderen MMORPGs abheben soll. Auch das europäische Mittelalter-Setting soll eine wichtige Rolle spielen, wobei die ersten Trailer schon zeigen, dass ein gewisser koreanischer Anteil mit drin ist.

Außerdem verrieten sie, dass derzeit 110 Mitarbeiter mit der Entwicklung betreut sind.

Wann erscheint das Spiel? Auch über den Release wurde gesprochen. Night Crows soll im April in Korea erscheinen und man kann sich bereits jetzt vorab dafür registrieren. Allerdings wird eine koreanische Telefonnummer benötigt.

Zwar liegt der Fokus derzeit auf dem Release in Korea, doch im Hintergrund soll bereits an einer chinesischen Version gearbeitet werden. Wemade hat außerdem die Rechte für einen globalen Release gekauft.

Was sagt ihr zu Night Crows? Wäre das ein MMORPG, das es in den Westen schaffen sollte – vor allem, wenn es auf NFTs und Blockchain verzichten würde? Oder würde das Spiel hier eher untergehen?

Neben Night Crows sind derzeit noch einige weitere MMORPGs für den PC in Entwicklung:

