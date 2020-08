Das Survival-MMO Last Oasis plant ein neues Feature: Exo-Skelette aus Holz, die in einem kurzen Teaser vorgestellt werden. Die erlauben es euch, mehrere Waffen gleichzeitig zu tragen. Das erinnert an Fallout und klingt nach ganz schön viel Feuerkraft fürs PvP, auf dem ohnehin schon der Fokus liegt.

Was ist das für ein Feature? Die Exo-Skelette aus Last Oasis erinnern ein wenig an Powerrüstungen aus Fallout. Allerdings bestehen sie nicht aus futuristischem Metall und werden auch nicht mit Kernenergie angetrieben, sondern sie bestehen wie die wendigen Walker aus Holz.

Die Skelette sind eine Art Rüstung, die sich relativ luftig um den Körper schließt und diesen offenbar verstärkt. Ein kurzer Teaser, den wir hier für euch eingebunden haben, zeigt, wie sie aussehen werden:

Das neue Feature soll bereits nächste Woche, also um den 4. September herum, in Last Oasis implementiert werden.

Weniger Spieler in Last Oasis – Exo-Skelette könnten das ändern

Wie steht es um Last Oasis? Bereits kurz nach seinem Release war Last Oasis ein riesiger Erfolg auf Steam, besonders angesichts der Tatsache, dass es sich um ein Indie-Game in der Nische eines ohnehin eher kleinen Genres handelt.

Mittlerweile sind die Spielerzahlen auf Steam aber deutlich geschrumpft. Im Schnitt spielen zwar noch 876 Spieler, mit bis zu 1.333 im Peak, was jedoch im Vergleich mit den über 33.000 zum Start recht wenig ist (via steamcharts).

Im Juni erschien das erste große Inhalts-Update, das eine neue Map im vulkanischen Stil mitbrachte. Updates in dieser Form mit neuen Biomen seien auch für die Zukunft noch geplant.

Das kommende Update mit den Exo-Skeletten sei bereits ein großer Wunsch der Community gewesen. Ob das Feature jedoch für mehr oder weniger Spieler sorgt, wird sich noch zeigen. Ganz konkrete Aussagen über die Funktionen und wie das am Ende aussehen wird, gibt es noch nicht.

Was genau machen die Rüstungen? Wie es in der Presse-Mitteilung heißt, könnt ihr mit den Rüstungen zwei Fernkampfwaffen gleichzeitig im Kampf nutzen, während sie euch zusätzlichen Schutz gewähren. Das klingt so, als könntet ihr wie ein Wüsten-Rambo mit zwei Knarren durch die Oasen ballern.

Ganz so hart wird es vermutlich nicht, aber der Fokus von Last Oasis lag bisher schon stark auf PvP. Als Spieler zwei Waffen in den Kampf zu bringen, könnte den Kampf aber deutlich interessanter machen.

Optisch und vom Konzept her erinnern die Exo-Skelette schon an die Powerrüstungen aus Fallout.

Das ganze Konzept der Exo-Skelette klingt stark nach Powerrüstungen, die schon in Fallout für cooles Gameplay gesorgt haben. Da waren das die High-End-Rüstungen, mit denen Spieler meist mit fetten Wummen das Ödland unsicher gemacht haben und für viele Spieler ein Grund, mehr Zeit zu investieren.

Der Chef hat im Interview mit MeinMMO hier bereits verraten, dass Last Oasis in Zukunft mehr auf PvE bauen will. Offenbar war der Hardcore-Ansatz dann doch etwas zu sehr. Außerdem wäre es schade, wenn niemand die tolle Welt erkunden kann, ohne ständig um seine Haut zu fürchten.