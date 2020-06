Im Survival-MMO Last Oasis (PC/Steam) wird es jetzt heiß! Das neue Volcanic-Update bringt karge Lava-Landschaften und passende Waffen. Außerdem ist Last Oasis nun kurzzeitig günstiger zu erhalten.

Das ist das Volcanic-Update: Dabei handelt es sich um das Content-Update, was heute am 25. Juni erschienen ist. Es bringt eine neue Map, die euch dazu einlädt, ein Gebiet voller Lava zu erkunden.

Außerdem warten dort neue Gefahren und Orte zum Entdecken auf euch. So könnt ihr unter anderem über das Gebiet fliegen, dank einer neuen Art von Lebewesen – dem Killin.

Mit dem Update bringt das MMO weitere spannende Inhalte. Aktuell befindet sich das Spiel im Early Access auf Steam, doch dort scheint es Last Oasis sehr gutzugehen.

Die Inhalte vom neuen Volcanic-Update

Das ist der Trailer: Passend zu dem Update gibt es auch einen neuen Trailer, der euch einige Inhalte zeigt:

Dort sieht man unter anderem auch, dass eure Charakter fliegen kann. Bei Minute 0:22 seht ihr das neue Lebewesen.

Das wurde über die Inhalte verraten: Neben dem Killin und der neuen vulkanischen Map gibt es noch folgende Anpassungen:

Es gibt vulkanische Waffen, die leicht herzustellen sind und nur gegen Eisenwaffen verlieren, im Bezug auf ihre Stärke

Für die defensiven Spieler unter euch gibt es einen neuen Unterschlupf. In Domus könnt ihr euch verstecken, da diese Dinger sehr robust sind. Der Entwickler selbst bezeichnet sie als gigantische Bunker auf Beinen.

Ihr könnt euch eure Walker – also eure beweglichen Unterschlüpfe – nun mit Stühlen, Tischen und mehr einrichten

Hier könnt ihr nun sparen: Wer durch das Update nun richtig Lust auf Last Oasis bekommen hat und das MMO noch nicht vorher gekauft hat, kann es nun günstiger ergattern.

Last Oasis ist Teil vom Steam-Summer-Sale und daher 20% günstiger zu erhalten. Ihr könnt es aktuell für 19,99 Euro kaufen, doch beeilt euch. Die Aktion endet schon am 9. Juli.

Wenn ihr noch mehr Infos zum Survival-MMO haben möchtet, dann schaut doch in das MeinMMO-Interview zu Last Oasis vorbei. Dort haben wir uns mit einem Entwickler über die Zukunft des MMOs unterhalten. Dort haben wir erfahren, dass das MMO, was eher auf PvP setzt, in Zukunft auch mehr Fokus auf das PvE legen möchte.