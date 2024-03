Im MMO zu Dune fehlt das Charakter-Detail, über das alle bei Conan Exiles sprachen

Nach dem Start der Early-Access-Phase von Conan Exiles gab es vor allem ein Thema: den Penis-Slider. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis der Ausstattungsregler auch bei Dune: Awakening auf den Tisch kommen musste.

Wie detailliert ist der Charakter-Editor von Dune: Awakening? Räumen wir zuerst den Elefantenrüssel aus dem Raum: Nein, im neuen Spiel von Funcom wird es keinen Slider geben, mit dem ihr die Größe vom Gemächt eures Alter Egos anpassen dürft.

In Conan Exiles, Funcoms letztem Survival-Hit, ist genau das seit mehr als sieben Jahren möglich – und was wurden die flappernd, schlabbernden Genitalien im Netz hoch und runter thematisiert. Alternativ könnt ihr dort aber auch die etwas prüderen Spielvarianten ohne explizite Nacktheit auswählen.

Gameplay aus Dune: Awakening – anschauen!

Dune: Awakening zeigt erstmals Gameplay zum Survival-MMO

Wer brachte das Thema Penis-Slider auf den Tisch? Christopher Livingston von PC Gamer hatte im Zuge der GDC 2024 in San Francisco die Gelegenheit, mit den Entwicklern des Dune-MMOs über genau solche wichtigen Themen zu sprechen.

Die Entwickler erklärten im Anschluss sogar, warum diese Anpassungsmöglichkeit fehlt:

Ah, also, Dune ist nicht so … sexy wie Conan Exiles?! Das ist nicht eine der wichtigsten, ich würde sagen … Säulen der IP. Wir wollen uns also mehr auf die Dune-Sachen konzentrieren als auf das, was wir in Conan Exiles gemacht haben. Executive Producer Scott Junior

Livingston ließ nicht locker. Er hakte nach, ob man das Feature irgendwann mal zumindest in Betracht gezogen hätte oder ob man beim Nachlass von Frank Herbert aufgeschlagen sei, um sich verstellbare Genitalien abnicken zu lassen.

Eine zitierbare Antwort gab es auf diese Frage dann aber wohl nicht. Halten wir fest: Das Thema Penisse ist im Dune-Universum keins. Total doof oder mit Blick auf das Setting nur allzu verständlich? Verratet uns eure Meinung zu Ausstattungsreglern in Spielen allgemein und in Dune: Awakening im Speziellen gerne in den Kommentaren.

