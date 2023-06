Steam: Das neue Survival-MMO zu Dune will so hart werden wie sein Vorbild, verspricht heftige Kämpfe

Dune: Awakening ist ein neues Survival-MMO, das auf Steam erscheinen wird. Im Rahmen der PC Gaming Show 2023 gab es ein Interview mit neuen Informationen zum Kampfsystem, den Waffen und den Spielinhalten.

Was ist das für ein Spiel? Im neuen Dune-MMO startet ihr inmitten einer kargen Wüste und müsst um euer Überleben kämpfen. Ihr benötigt Wasser, um nicht zu verdursten, und könnt Ressourcen sammeln, um eine eigene Basis zu errichten. In der Wüste trefft ihr auf tausende andere Spieler, mit denen ihr eine Freundschaft eingehen oder die ihr bekämpfen könnt.

Im Fokus steht die Droge “Spice”. Diese könnt ihr selbst konsumieren, um so stärker zu werden, aber auch verkaufen, um so an Reichtum zu gelangen. Der Creative Director Joel Bylos erklärte in einem Interview, dass Dune: Awakening im Grunde in 4 Phasen abläuft:

Überleben – Ihr solltet versuchen, nicht zu sterben

Beschützen – Ihr legt Spice-Vorräte an, die ihr vor Feinden schützt

Expandieren – Ihr erstellt einen Clan, vergrößert euren Einfluss und steigt selbst zu einem Haus auf

Kontrollieren – Ihr nehmt Einfluss auf die Wirtschaft und erschafft eigene Wirtschaftskreisläufe in eurer Basis. Am Ende könnt ihr sogar zum “Lord von Arrakis” werden.

Was wurde nun verraten? Im neusten Interview ging es vor allem um die Kämpfe im Spiel. So sollt es nicht nur Nah- und Fernkampf geben, sondern auch Fahrzeuge spielen eine wichtige Rolle. Die Kämpfe sollen actionreich und “sekundengenau” ablaufen. Es gibt zudem einen spannenden Twist mit den Sandwürmern.

Mit allen diesen Features möchte man sich von klassischen MMOs abheben.

Eine Vielzahl an Waffen, Taktiken und die Gefahr der Sandwürmer

Was gibt es für Waffen? In Dune: Awakening wird es keine festen Klassen geben. Stattdessen habt die Wahl aus verschiedensten Waffen und Fähigkeiten:

Für den Nahkampf gibt es Messer, Schwerter und Rapiere.

Für den Fernkampf gibt es Cellguns, Scatterguns und Blaster.

Ihr könnt sowohl Boden- als auch Luftfahrzeuge einsetzen. Diese könnt ihr mit verschiedenen Waffen – darunter Raketenwerfern und Miniguns – ausstatten.

Es wird “Mental-Abilitys” geben, wobei hier noch unklar ist, wie diese sich genau auf die Kämpfe auswirken.

Waffen können gefunden oder über das Crafting hergestellt werden. Über Aufsätze und Modifikationen könnt ihr sie nach euren Wünschen anpassen.

Ihr habt zudem Zugriff auf “Ultimate Shields”, mit denen sich Fernkampf-Attacken abwehren lassen. Allerdings sorgt die pulsierende Aura dafür, dass Sandwürmer angelockt werden. Setzt man also zu lange auf diesen Schild, wird man von etwas viel Gefährlicherem attackiert als einem anderen Spieler.

Wie laufen die Kämpfe ab? Der Creative Director Joel Bylos beschrieb das Kampfsystem so (via PC Games):

Am Ende des Spiels leitest du vielleicht eine Gilde, du hast einen Fuhrpark, Ornithopter, die in Formation fliegen, Sandbikes, die unter ihnen durch die Wüste fahren, Panzer, die eine Staubwolke aufwirbeln, während du zu einer Spice-Blume in der Ferne fährst, um sie mit deiner Gilde zu ernten. In der Ferne siehst du eine andere Gilde auf dich zukommen. Und in dem Moment, in dem ihr aufeinandertrefft, hört ihr das Grollen eines Sandwurms. Das ist der Kampf in Dune: Awakening.

Weiter heißt es im Interview: “Die Kämpfe in unserem Spiel sind viel sekundengenauer und intensiver als zum Beispiel in einem MMO.”

Skill soll eine große Rolle spielen. Wer zum ersten Mal in einen Kampf geht oder sich nicht gut vorbereitet, soll es schwer haben und alles soll chaotisch wirken. Mit der Zeit sollt ihr besser werden und mehr Kontrolle über die Kämpfe haben. Leicht soll es aber nie sein.

Unklar ist derzeit, welche Strafen mit dem Tod einhergehen. In Conan Exiles, ebenfalls einem Survival-Spiel von Funcom, verliert ihr all eure temporären Buffs und euer gesamtes Inventar. Das bleibt dann am Ort eures toten Körpers liegen und kann von jedem aufgesammelt werden.

Dune: Awakening erscheint auf Steam

Was wurde in dem Interview noch verraten? Die Entwickler verwiesen nochmal auf die 5 Säulen des Spiels:

Survival

Politics

Infinite Exploration

Combat

Expression

Gerade die Suche nach Wasser und nach der Droge Spice stehen im Vordergrund. Die gefährlichsten Gegner sind die anderen Spieler und die Sandwürmer, die nicht nur durch Schilder, sondern auch durch Bewegung im Wüstensand gerufen werden können.

Die Entwickler verrieten außerdem, dass Dune: Awakening auf Steam erscheinen wird. Ein genaues Release-Datum gibt es aber weiterhin nicht.

