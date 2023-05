Neues Survival-MMO auf Steam will „das Genre neu definieren“ – Macht Will Smith zu einem legendären Überlebenden

Ein kommendes Survival-MMO auf Steam bringt Will Smith als legendären Survivor, der Spielern das Überleben in der postapokalyptischen Welt beibringt.

Was ist das für ein Spiel? Undawn (Mobile, PC) ist ein Survival-MMO, das von Lightspeed & Quantum Studios entwickelt wird – einem Entwicklerstudio, das zu dem chinesischen Konzern Tencent gehört.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines der letzten Überlebenden einer Zombie-Apokalypse und schließt euch dem sogenannten „Raven Squad“ an.

Wie für ein Survival-Game typisch, ist euer Ziel das Überleben. Dabei sammelt ihr Vorräte und Waffen, besorgt euch Fahrzeuge und bekämpft Zombies sowie andere Spieler.

Wie will man das Genre neu definieren? Bereits 2021 kündigten die Entwickler an, mit Undawn „eine neue Art von Action-Spiel“ zu erschaffen. Man wolle die Freiheiten einer Open-World mit RPG-Elementen mischen und damit „das Genre neu definieren.“

Wie genau diese Elemente gemischt werden, um dadurch das Genre neu zu definieren, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Was hat es mit Will Smith auf sich? Undawn hat einen neuen Cinematic-Trailer veröffentlicht, in dem auch Hollywood-Schauspieler Will Smith mitspielt.

Will Smith ist unter anderem für Filme wie „Men in Black“, „Hancock“ und „Independence Day“ bekannt. Doch besonders das Setting von „I am Legend“ erinnert an das Survival-MMO.

In Undawn schlüpft Will Smith in die Rolle von „Trey Jones“, der die Spieler laut Videobeschreibung auf ihre Reise und das Überleben in der postapokalyptischen Welt vorbereitet.

Den 53-sekündigen Trailer mit Will Smith seht ihr hier:

Wenn ihr generell auf der Suche nach Survival-Spielen mit Zombies seid, könnte euch auch Rooted interessieren. Der von Headlight Studios entwickelte Titel wurde anhand eines Trailers mit Spielen wie The Last of Us verglichen.

Rooted ist ein neues Survival-Spiel auf Steam – Fans meinen schon vor Release, die Konkurrenz müsse sich sorgen