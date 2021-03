Damit wäre das Feature aber auch nicht so viel anders als etwa die Fraktionen in Fallout 76 . Es bleibt also abzuwarten, wie genau Undawn „das Genre neu definieren“ möchte.

Laut dem Executive Producer Rick Li wollen die Entwickler mit Undawn „eine neue Art von Action-Spiel erschaffen, die Open-World-Freiheit mit RPG-Elementen mischt, die das Genre neu definieren würden, unabhängig von der Plattform“ (via gamespress.com ) Bisher ist aber nicht so ganz klar, welche Elemente das sein sollen, denn alles sieht eigentlich aus wie gewohnt.

Tatsächlich soll es sich bei Undawn sogar um den „offiziellen Namen“ von Dawn Awakening handeln (via PC Gamer ). Dawn Awakening gibt es nur in China und Undawn soll offenbar die globale Version werden. Allerdings hat das neue Spiel große Ambitionen.

Euer Ziel ist es, selbst irgendwie über die Runden zu kommen und dabei anderen Überlebenden zu helfen. Ihr seid so etwas wie die „letzte Bastion“ der Menschheit. Dazu sammelt ihr Vorräte aus den Ruinen der Vorzeit, findet Fahrzeuge und Waffen und bekämpft Zombies und andere Menschen, die nicht so freundlich gestimmt sind wie ihr.

Was ist das für ein Spiel? Undawn spielt in einer Postapokalypse nach einem Zombie-Ausbruch. Ihr verkörpert dabei einen der letzten Überlebenden, die sich den „Raven Squad“ angeschlossen haben.

