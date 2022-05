Neues Survival-Spiel auf Steam stellt hochmodernes Finnland als magischen Ort mit Trollen dar

Mit Among the Trolls bringt Forbidden Games ein Survival-Game auf Steam, das die reale Welt mit jener der finnischen Folklore verknüpft. In einem Wald in Finnland werdet ihr in eine Welt voller Mythen und Geheimnisse gerissen.

Was ist Among the Trolls? Among the Trolls ist ein Survival-Game von Forbidden Studios, dass auf der Unity Engine basiert und von 505 Games veröffentlicht wird.

Während Finnland in der Realität zu den modernsten Ländern der Welt zählt und besonders in Bezug auf die Digitalisierung hervorsticht, gelangt ihr in Among the Trolls von einem finnischen Wald aus in eine Welt voller Mythen und Magie.

In Among the Gods schlüpft ihr entweder in die Rolle von Alex oder von Anna. Nach dem Tod eurer Eltern zieht es euch nach Finnland, wo ihr eure Großeltern besuchen wollt.

Unterwegs reißt euch laut Forbidden Games CEO Veli Kokkonen eine riesige Kreatur auf den Grund eines Sees und schleppt euch in eine euch unbekannte Welt. In dieser Welt ist die finnische Folklore von entscheidender Bedeutung.

Um euer Überleben in dieser unwirklichen Umgebung zu sichern, sind Genre-typische Elemente wie Farming, Crafting und das Bauen einer Basis bzw. eines Zuhauses ein Teil des Spiels.

Seht hier den Trailer zum Spiel:

In Among the Gods wehrt sich der Wald gegen grenzenlose Abholzung

Was zeichnet Among the Trolls aus? Das Survival-Spiel Among the Trolls verfügt über einen gleichermaßen spannenden und innovativen Gedanken, bei dem sich der Wald gegen euch auflehnt, wenn ihr zu viele Ressourcen abbaut.

Ihr bringt den Wald beispielsweise gegen euch auf, wenn ihr Bäume fällt. Um den Wald anschließend zu beruhigen, müsst ihr ihm Opfergaben zollen – ein Aspekt, der typische Survival-Elemente auf den Kopf stellt.

Des Weiteren zeichnet sich Among the Trolls vor allem für seinen Stil aus. Die Natur ist von finnischen Wäldern inspiriert, in denen euch verschiedene Mythen und schamanistische Magie begegnet.

Begleitet werden soll das ganze von authentischen Klängen der nordischen Natur sowie einer Mischung aus alter und moderner Instrumentation.

Was ist zu dem Release von Among the Trolls bekannt? Among the Trolls wird auf Steam im Early Access erscheinen. Derzeit gibt es keine Informationen darüber, ob eine Konsolenversion beispielsweise für Xbox Series S/X oder PlayStation 5 für die Zukunft geplant ist.

Während es noch kein genaues Release-Datum gibt, verkündete 505 Games auf dem Frühling 2022 Showcase am 17. Mai, dass der „Early Access“-Release noch 2022 erfolgen soll.

Among the Trolls Teil vom Survival-Trend 2022

Survival-Spiele erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auch für 2022 sind noch einige Releases offen, auf die Genre-Fans sehnsüchtig warten. Neben ARK 2 erweckte auch Nightingale die Neugier der Spieler, als es das erste Mal vorgestellt wurde.

Auf das heißersehnte Sons of the Forest müssen Fans noch bis Oktober warten. Der Nachfolger des beliebten Survival-Titels aus dem Jahr 2014 sollte ursprünglich am 20. Mai erscheinen.

Falls ihr derzeit noch auf der Suche nach einem neuen Survival-Spiel seid, hat euch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus eine ausführliche Liste mit den besten Survival-Games 2022 zusammengestellt.

