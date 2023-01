Stalker 2 ist eines der meisterwarteten Spiele 2023 auf Steam, zeigt neue Bilder in Unreal Engine 5

Seit einigen Jahren arbeiten die Entwickler am Nachfolger des berühmten S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl – oder kurz: Stalker. Jetzt gibt das ukrainische Studio hinter dem Spiel neue Einblicke in die Entwicklung und zeigt mit 4 neuen Bildern, wie gut das neue Survival-Game aussieht.

Was ist Stalker 2? Die Geschichte von Stalker spielt in Tschernobyl, etliche Jahre nach dem Reaktor-Unglück. Es gab eine zweite Explosion, das ganze Gebiet ist nun verstrahlt und voller gefährlicher Mutanten.

Zugleich sind hier besonders wertvolle „Artefakte“ aufgetaucht, um die sich verschiedene Leute streiten, um sie in die Hände zu bekommen. Als „Stalker“ riskiert ihr euer Leben, um an eben diese Artefakte zu kommen.

Stalker 2 ist eines der meisterwarteten Spiele auf Steam und befindet sich aktuell auf Platz 7 der Spiele auf den meisten Wunschlisten (via Steam, Stand 19. Januar). Bereits der erste Teil hat allein auf Steam eine Bewertung von über 94 %.

Vom Spielprinzip her ist Stalker so etwas wie ein Survival-RPG:

Ihr müsst vorsichtig sein und überleben, da das ganze Gebiet verstrahlt und voller Mutanten ist

Hunger, Schlaf, Verletzungen und Strahlung setzen euch zu

Über 30 Waffen stehen euch zur Auswahl und können angepasst werden

Ihr könnt Ruf bei verschiedenen Fraktionen sammeln – oder sie bekämpfen

Gespielt wird in Ego-Perspektive in einer realistischen Umgebung mit Unreal Engine 5. Ein Tag-Nacht-Zyklus soll weiter zur Immersion beitragen. Das Spiel hat gute Chancen, in unsere Liste der besten Survival-Games für PC, Xbox und PlayStation auf MeinMMO aufgenommen zu werden.

Stalker 2 ist eines der neuen Survival-Games 2023, auf die ihr euch freuen könnt. Gameplay zum Spiel und 4 weiteren Survival-Titeln seht ihr hier:

Neue Bilder zu Stalker 2 – Release soll trotz schwieriger Lage 2023 kommen

Das ist jetzt neu: Auf Twitter hat der offizielle Kanal von Stalker 2 neue Bilder zum kommenden Survival-Spiel geteilt. Darauf sind verschiedene Orte zu sehen, aber auch Schutzkleidung, verschiedene Gegner und bereits mindestens 6 verschiedene Waffen:

2 Maschinenpistolen

eine langläufige Flinte

eine kurze, doppelläufige Schrotflinte

ein Karabiner

ein taktisches Sturmgewehr

Auf Twitter loben viele Fans die Optik des Spiels. Die Umgebung sehe fantastisch aus und gerade die berühmte, beklemmende Atmosphäre komme richtig gut rüber:

Wann erscheint STALKER 2? Nach mehreren Verschiebungen soll Stalker 2 noch 2023 für den PC auf Steam, Epic und Gog sowie für die Xbox erscheinen – angegeben ist Dezember 2023, vermutlich aber als Platzhalter. Kurz darauf auch für die PlayStation 5, hier fehlt aber noch ein Datum.

In einer Reportage auf wired haben die Entwickler einen Einblick in die Schwierigkeiten der Entwicklung gegeben. Das ursprünglich in Kiew ansässige Studio musste wegen des russischen Angriffskriegs das Land verlassen und arbeitet nun von Prag aus.

Aus Protest wurde sogar der Name des Spiels verändert: von „Heart of Chernobyl“ zur ukrainischen Schreibweise: „Heart of Chornobyl.“ Das Spiel lässt sich bereits jetzt vorbestellen und kostet, je nach Version, zwischen 59,99 € und 109,99 €.

Wer sich die Zeit bis zum Release von Stalker 2 verkürzen will, kann 2023 auf ein Potpourri verschiedenster Survival-Games zurückgreifen, denn das Jahr hat es richtig in sich:

