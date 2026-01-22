Das neue Rollenspiel zu Warhammer 40.000 hat schon vor Release 10.000 Spieler auf Steam, loben das besondere Feature des Spiels

Aktuell läuft die Alpha zu Dark Heresy, dem neuen Rollenspiel in der Welt von Warhammer 40.000, das noch 2026 erscheinen soll. Mitmachen kann jeder – und viele haben das schon getan. Nun teilt Entwickler Owlcat das Feedback nach dem ersten Monat mit spannenden Erkenntnissen.

Was ist das für ein Spiel?

Dark Heresy ist der Nachfolger von Rogue Trader, dem ersten Warhammer-RPG von Owlcat und einem der besten Warhammer-Spiele, wenn ihr die Welt kennenlernen wollt.

Genau wie der Vorgänger ist Dark Heresy ein cRPG, also ein rundenbasiertes Rollenspiel mit isometrischer Perspektive und einem Fokus auf Story und Charakter-Entwicklung.

Anders als in Rogue Trader spielt ihr in Dark Heresy einen Inquisitor. Eure Aufgabe ist es, Rätsel und so etwas wie Kriminalfälle zu lösen – wie ein Detektiv in der düsteren Zukunft.

So läuft die Alpha aktuell: Bereits im Dezember 2025 startete die Alpha von Dark Heresy auf Steam. Mitmachen kann bis jetzt jeder, der dafür zahlen will. Im Moment umfasst die Alpha rund 15 Stunden an Spielzeit mit verschiedenen Quests und ein wenig Handlung aus der Haupt-Story.

Auf X haben die Entwickler einige Daten aus dem vergangenen Monat geteilt. In der Grafik heißt es etwa:

Die Alpha hatte bereits über 10.000 Spieler, bevor das Spiel überhaupt erschienen ist. Etwa ein Drittel davon haben ihr Feedback abgegeben.

77 % der Spieler zocken auf dem leichteren der beiden angebotenen Schwierigkeitsgrade (kein Wunder, wenn man bedenkt, wie schwierig Rogue Trader werden konnte).

Am häufigsten wurden Medikits, Seile und Melterbomben bei Händlern gekauft – wichtig, um sich zu heilen und Hindernisse zu überwinden.

Besonders spannend ist, dass das neue Investigations-System, um das das Spiel herum aufbaut, besonders gut ankommt. Es wird mit 4,4 von 5 Sternen bewertet. Mit dem System sammelt ihr Hinweise und müsst sie zu einem Gesamtbild zusammenfügen (wie das Meme mit dem Typen vor der Wand mit den dutzenden roten Fäden).

Eure Entscheidungen formen dann schließlich die Story. Ihr könnt – da ihr Inquisitor seid – einfach alle Verdächtigen abknallen und keiner wird was dagegen sagen, ihr könntet euch so aber Feinde machen. Oder ihr versucht, jedes noch so kleine Detail und damit die Wahrheit zu finden.

Alle lieben den Ogryn – Nur einer will den Übermenschen daten

Dazu verraten die Entwickler, dass der aktuell beliebteste Begleiter der Ogryn Cogg ist, der erst kürzlich vorgestellt wurde. Cogg ist nicht der Hellste, aber bedingungslos treu und darauf bedacht, seinen Inquisitor unter jeden Umständen zu beschützen.

Ein anderer Nutzer (und ja, offenbar genau einer) fordert dagegen eine Romanze mit einem Space Marine und wenn man das dazu gelieferte Bild anschaut, offenbar ausgerechnet mit einem Verräter der Night Lords, also des äußerst brutalen Folter-Ordens.

Owlcat hat bereits verraten, dass Romanzen in Dark Heresy freier sein werden als in Rogue Trader. Ob das Gewünschte hier möglich ist, wissen wir noch nicht, aber die Devs schreiben zumindest: „Ja, wir haben dich bemerkt!“

Dark Heresy soll 2026 erscheinen, allerdings gibt es noch kein konkretes Release-Datum. Zuletzt haben sich die Entwickler mit einem geplanten Feature unbeliebt gemacht. Ob sich hier bis zum Release etwas ändert, steht noch offen.

Wer sich bislang noch nicht oder nur wenig mit Warhammer 40.000 beschäftigt hat, der hat noch genügend Zeit, um sich mit viel Lore auf Dark Heresy vorzubereiten. Denn es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um die Welt kennenzulernen: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt von Warhammer einzusteigen – 2026 bietet richtig viel Content