2026 ist das perfekte Jahr, um zum Fan von Warhammer zu werden – So viel Zeugs wie jetzt gab’s noch nie zuvor

Die Community von Warhammer ist jetzt schon riesig, das Franchise hat Fans weltweit. Gerade für Neulinge kann der Einstieg in die Welt, die sich seit Jahrzehnten entwickelt, aber abschreckend sein. MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Experte Benedict Grothaus meint aber: wenn ihr jemals überlegt habt, mit Warhammer anzufangen, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt.

Ja, ja. Der Typ, der behauptet, World of Warhammer wäre in der perfekten Welt heute das größte MMO, erklärt jetzt, was Warhammer so toll macht. Mal wieder. Große Überraschung, yadda yadda.

Aber diesmal will ich nicht einfach nur darüber abnerden, wie toll (und wunderbar dystopisch) Warhammer ist. Denn, falls ihr es nicht mitbekommen habt: das Franchise steht aktuell so gut da wie nie zuvor – und nicht nur finanziell.

Schon seit einigen Jahren baut Games Workshop, die Firma hinter Warhammer, die verschiedenen Welten von Warhammer immer weiter aus. Die Neuerungen umfassen das Tabletop, aber auch Serien, geplante Filme und vor allem Videospiele.

Wer nur mal beiläufig von der Welt gehört hat oder nach einem neuen Setting sucht – egal ob Sci-Fi, Fantasy oder was dazwischen – sollte sich jetzt mit Warhammer befassen. Denn wer jetzt einsteigt, hat über die kommenden Jahre so richtig viel, auf das er sich freuen und das er nachholen kann.

Haufenweise Top-Spiele sind jetzt schon spielbar und noch mehr folgen bald

Fangen wir mit den Videospielen an, schließlich habe ich es (noch) nicht geschafft, uns in MeinWarhammer umzubenennen. Spätestens seit Ende 2024 mit dem Release von Space Marine 2 ist Warhammer für alle Gamer ein Begriff.

Aktuell bietet der Warhammer-Kosmos so viele gute und vor allem neue Spiele wie nie zuvor, die man ohne viel Vorwissen anfangen kann. Sie alle haben eine wichtige Sache gemein: die Spiele an sich sind schon großartig, Lore ist nicht wichtig. Aber wer sich mit der Lore befasst oder befassen will, hat ungleich viel mehr Tiefe im Game. Ein paar Beispiele für verschiedene Genres:

das bereits genannte Space Marine 2, ein Koop-Shooter auf Missions-Basis, hauptsächlich mit PvE-Inhalten, aber auch mit optionalem PvP-Modus; ideal, wenn ihr als gezüchteter Supersoldat spielen wollt

Rogue Trader, ein Rollenspiel und die vermutlich beste Möglichkeit, spielerisch in die Welt von Warhammer 40.000 einzutauchen; perfekt für Story-Liebhaber

für alle, die Left4Dead mochten: Darktide, ein Horde-Shooter in einer der absurd riesigen Hive Cities von Warhammer 40.000 – ebenfalls rein PvE, aber ohne Space Marines

Vermintide, das während der Apokalypse von Warhammer Fantasy spielt und mit deutlich weniger Schusswaffen auskommt, dafür mit Magie besticht und namhaften Charakteren aus der Lore (falls euch 40k zu abgespaced ist)

und wenn statt zu zerstören lieber aufbaut (und dann zerstört), gibt es mit Total War: Warhammer 3 eines der besten Strategiespiele überhaupt mit haufenweise DLCs zum Austoben

Rumballern in Darktide. Fiese Rattenoger aus Vermintide. Das Squad aus Space Marine 2. Die taktische Map von Rogue Trader. Ein Land-Schlachtschiff aus Total War: Warhammer 3.

Das hält die (nahe) Zukunft bereit

Für mehr Übersicht findet ihr hier die 7 besten Spiele für den Einstieg in Warhammer oder die 5 besten Spiele, die speziell Warhammer Fantasy zu bieten hat. Wer jetzt anfängt, die ganzen Spiele nachzuholen, wird vielleicht gerade rechtzeitig fertig, um die ganzen kommenden Titel zu Release zu zocken:

Die Lore von Warhammer 40.000 steht vor einem großen Umbruch

Warhammer ist nun aber mehr als einfach nur ein Name, den man auf ein Videospiel klatscht. Dahinter steckt eine riesige Welt mit immenser Lore – so viel, dass ihr die unmöglich nur in diesem Jahr nachholen könnt. Außer vielleicht, ihr kündigt und macht nichts anderes als lesen.

Seit den 1980er entwickeln sich die Geschichten von Warhammer Fantasy, 40.000 und Age of Sigmar, allerdings stehen genau dieses Jahr große Veränderungen an – insbesondere aber Warhammer 40.000. Das Ende von Space Marine 2 hat es schon angeteasert, jetzt gibt es immer mehr Hinweise.

Games Workshop führt die aktuelle Lore von Warhammer 40.000 mit den 500 Welten weiter. Captain Titus soll Ultramar zurückerobern und vereinen, in den ersten Boxen zum Tabletop sind hier schon Necrons dabei, ein sehr deutlicher Hinweis.

Necrons schlafen seit mehreren Zehntausend Jahren und erwachen nur langsam. Sie sind aber die potentiell mächtigste Spezies der Galaxie. Wenn die mal anfangen, wird’s nicht nur für das Imperium spannend, sondern auch für die Orks, die Tyraniden und das Chaos.

Was genau passieren wird, wissen wir noch nicht. Allerdings erscheint aller Voraussicht nach im Juli diesen Jahres die neue, 11. Edition für das Tabletop von Warhammer 40.000. In den Regelbüchern steht oft neue Lore oder es gibt Hinweise darauf, wie es weitergeht.

Wer gerne bastelt, malt und am Tisch spielt, hat mehr Auswahl denn je

Um beim Tabletop zu bleiben: wer sich für Warhammer interessiert, aber nicht nur Bücher lesen oder Videospiele zocken will, der kann sich auch mit dem „Hobby“ an sich auseinandersetzen. Der nächste Warhammer-Laden hilft euch da sicher gerne beim Einstieg.

Warum ist das nun aber genau jetzt spannend? Aus verschiedenen Gründen. Zum einen habt ihr hier mehr Auswahl als beim Gaming, denn die Bandbreite an Settings ist größer bzw. ausgebauter. Während sich die Videospiele zum größten Teil Warhammer 40.000 bedienen, habt ihr im Tabletop:

Warhammer Fantasy bzw. The Old World mit Elfen, Zwergen und anderen klassischen Fantasy-Inhalten

Age of Sigmar, die Fortsetzung von Warhammer Fantasy, aber mit Sci-Fi-Anleihen wie massiven Rüstungen, Supersoldaten und Reisen zwischen verschiedenen Welten

The Horus Heresy, das aktuell neuste Set, welches die Vorgeschichte zu Warhammer 40.000 erzählt, aber 10.000 Jahre zuvor während des „großen Bruderkriegs“, der das Imperium der Menschheit fast vernichtet hätte

und natürlich Warhammer 40.000 selbst, welches schon seit Jahren ein großer Favorit der Community ist und regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt wird – wie eben die zuvor genannten 500 Welten

Hier lest ihr, was Warhammer 40.000, Fantasy und Age of Sigmar im Detail unterscheidet.

Jede dieser Welten erhält stetig neue Miniaturen und teilweise komplett neue Fraktionen. Das heißt für euch: ihr findet mit Sicherheit irgendetwas, das zu euch passt, egal ob das die Ritter des heiligen Grals, gefräßige Weltraum-Käfer oder Rattenmenschen mit eigenem Chaos-Gott sein mögen. Das Tabletop hat sogar erst kürzlich sehr großen Zuwachs in allen Bereichen bekommen:

Wer könnte zu so einem putzigen Chaos-Zwerg schon nein sagen?

Das größte Problem: Wo fange ich eigentlich an?

„Okay, cool, das ist mir aber alles viel zu viel, ich bleibe bei My Little Pony.“ Notiert, an die Inquisition weitergeleitet und ins Buch der Grolle eingetragen.

Spaß beiseite, ich weiß, dass der Einstieg in Warhammer… einschüchternd sein kann. Muss er aber gar nicht, denn: es ist völlig egal, wie oder wo ihr anfangt. Sucht euch etwas, das euch interessiert und fangt damit an:

Zockt ihr gerne? Nehmt eines der vorgeschlagenen Videospiele, schnappt es euch im Angebot und probiert’s einfach aus. Mein persönlicher Tipp: Rogue Trader.

Bastelt ihr gerne und verbringt auch gerne Zeit im „echten Leben?“ Besucht einen Warhammer-Laden und lasst euch zu eurer ersten Armee beraten, baut und malt. Das ist wie Modellbau nur für… noch nerdige Nerds. Hier ein paar Tipps, um beim Einstieg zu sparen.

Liegt es euch stattdessen aber eher, euch vorm Schlafengehen noch mit einem Buch ins Bett einzumümmeln, gibt es buchstäblich hunderte Bücher aus der Welt von Warhammer. Zu viel? Mit diesen Büchern fällt der Einstieg in Warhammer leichter.

Ist euch das alles zu anstrengend und ihr liegt lieber faul mit Netflix auf dem Sofa? Warhammer hat einen kompletten Kanal mit eigenen Animationsserien – allerdings kostenpflichtig.

2026 stehen sogar ein paar neue Serien auf dem Plan:

Warhammer hat immer noch teilweise einen Ruf als Hobby für Leute mit zu viel Geld und sonst keinem Leben. Aber entgegen des Eindrucks sind viele Warhammer-Fans sehr glücklich, wenn man sich für ihr Hobby interessiert und versuchen gerne, ihre Begeisterung zu teilen. Lasst euch nur nicht vom den vereinzelten, lorebesessenen Besserwissern auf Reddit entmutigen.

2026 ist ein hervorragendes Jahr, um mit Warhammer anzufangen und sich in die Welt zu verlieben. Der Zustand und die Qualität der Spiele und anderen Werke ist auf einem so hohen Niveau wie ich es in den 20 Jahren, in denen ich Fan bin, noch nie gesehen habe. Die Zukunft sieht so gut aus, dass ich mich jeden Tag freue, einen Schritt näher am nächsten Release zu sein. Darum: nur Mut, fangt an, Real Life braucht sowieso niemand!

