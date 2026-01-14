Eine absurd mächtige Kröte hat in Warhammer Fantasy mal so viele Zauber auf einmal gewirkt, dass die Realität einen Lag hatte

Die Welt von Warhammer Fantasy ist Heimat vieler mächtiger Krieger und Zauberer. Der vermutlich mächtigste Zauberer von allen ist eine Kröte – und zwar eine, die so absurd mächtig ist, dass durch ihre pure magische Kraft das Universum für einen Moment stehen geblieben ist.

Genannte „Kröte“ ist eigentlich einer der Slann: mächtige Zauberer, die in ihrer Gestalt dicken Fröschen oder eben Kröten ähneln. Zu erkennen sind sie an ihrer enormen Größe, Intelligenz und daran, dass man sie oft auf einer schwebenden Sänfte sitzen sieht. Sie sind auch die Anführer der Echsenmenschen, die in Lustria beheimatet sind – einem der großen Kontinente der Welt von Warhammer Fantasy.

Die Slann sind die älteste Schöpfung der „Alten“, einer mysteriösen Spezies raumfahrernder Aliens. Die Alten waren es, die die Welt von Warhammer Fantasy und viele ihrer Bewohner erschaffen haben.

Der älteste Slann ist Lord Kroak – und er ist so alt, dass er als einer von ganz wenigen noch in direktem Kontakt zu seinen Schöpfern stand, bevor sich diese immer mehr von der Welt distanzierten. Die Alten waren es auch, die ihn das Zaubern lehrten. Dies ist wohl ein Grund für seine enorme Macht.

So viele Zauber, dass selbst das Universum zu laggen anfing

Das schiere Ausmaß seiner magischen Macht präsentierte der Zauberer im ersten großen Krieg gegen die Dämonen des Chaos. Als diese einen Weg in die Warhammer-Welt fanden, zerstörten sie eine Stadt nach der anderen, bis sie Itza erreichten – die erste und damals wichtigste Stadt der Echsenmenschen.

Lord Kroak beschwor eine magische Barriere um die Stadt herum, die jeden Dämon, der sie berührte, zu Staub zerfallen ließ. Diese hielt mehrere Jahre, bis selbst er sie nicht länger aufrechterhalten konnte und die Barriere in einer gewaltigen Explosion zerbersten ließ. Dabei verbannte er hunderttausende Dämonen auf einen Schlag, doch der Rest konnte nun die Stadt angreifen.

Nachdem der letzte ihrer Verteidiger (bis auf Lord Kroak) gefallen war, nutzte der mächtige Slann seine letzten magischen Reserven, um ein unvergleichliches Feuerwerk der Magie zu entfesseln. 

Lord Kroak wirkte einen Zauber nach dem anderen und entfesselte dabei eine Macht, die das Universum an seine Grenzen brachte. Für einen Moment blieb selbst die Zeit stehen – wäre es ein Videospiel, würde man sagen, dass der Zauberer für einen ordentlichen Lag gesorgt hat.

Selbst der Tod hält diese Kröte nicht auf

Selbst seine gewaltige Macht konnte den Zauberer nicht vor dem Tod retten. Ein Dutzend Blutdämonen schaffte es mit dem Schutz ihres dunklen Gottes Khorne zu Lord Kroak und riss ihn in Stücke.

Der Geist des Slann kämpfte jedoch weiter, stieg in den Himmel hinauf und brannte mit einem Licht, das einer zweiten Sonne glich und die Dämonen verbannte. Die Stadt war gerettet, auch wenn der Krieg noch nicht zu Ende war.

Lord Kroaks Körper wurde nach dessen Tod wieder zusammengesetzt. Seine Seele ist auch tausende Jahre danach noch an seine Überreste gebunden. Sprechen kann er so zwar nicht und wirklich lebendig ist er auch nicht mehr, doch selbst als sogenannter „Reliktpriester“ ist er ein äußerst mächtiger Zauberer.

Als einer der Slann ist Lord Kroak eines der ältesten Wesen in der Welt von Warhammer Fantasy. Trotzdem gibt es aber Kreaturen, die noch viel älter sind – sogar noch älter als die Schöpfer dieser Welt. Die ältesten Wesen in der Welt von Warhammer Fantasy zeigen wir euch in unserer Liste: Mystische Wesen haben die Welt von Warhammer Fantasy überhaupt erst erschaffen, aber es gibt 3 „Völker“, die noch älter sind

Quelle(n): whfb.lexicanum.com, warhammerfantasy.fandom.com
