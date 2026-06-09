Warhammer-Fan findet nach 18 Jahren seine erste, noch verpackte Figur im Haus der verstorbenen Oma – Community rät: Bau das Ding!

Ein Nutzer teilt seine Geschichte darüber, wie er eine lange vergessene Miniatur zu Warhammer 40.000 wiedergefunden hat. Jetzt überlegt er, ob er sie bauen oder als kleinen Schatz behalten soll – verbunden mit vielen Erinnerungen.

Auf Reddit erzählt TheGrandCannoli, dass er beim Durchsuchen der Kisten aus dem Haus seiner Oma eine alte Box gefunden habe. Die Großmutter sei voriges Jahr verstorben, aber erst jetzt habe er die Sachen mal durchgeschaut.

Dabei sei ihm eine alte Box von Warhammer 40.000 in die Hand gefallen: ein XV8 Krisis-Kampfanzug vom Sternenreich der T’au (oder damals noch Tau). Die Figur habe er, wie er erklärt, schon vor 18 Jahren zu Weihnachten bekommen:

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Warhammer gilt als ein teures Hobby und weil seine Familie nie viel Geld gehabt hatte, habe er die Figur nie gebaut: „Ich habe meine Mutter angebettelt, mir Tau-Zeugs zu kaufen, und sie gab mir diese [Figur] zu Weihnachten. Ich habe sie nie gebaut, weil ich nicht das Zubehör hatte und mir nicht leisten konnte, eine Armee zu bauen.“

Er habe sich schlecht gefühlt, die Miniatur nie zusammengebaut zu haben. Jetzt sei er 28, habe einen Job, spiele schon Warhammer mit Armeen der T’au und Necrons und bittet um Rat, ob er eine so alte Packung wirklich öffnen und die Miniatur zusammenbauen solle.

In Warhammer 40.000 steht ab dem 20. Juni 2026 schon die 11. Edition an:

Video starten Der Trailer zur 11. Edition von Warhammer 40.000 zeigt den Imperator überraschend lebendig Autoplay

„Baue es, wie es vorgesehen war!“

Zwar gibt es Nutzer, die meinen, so etwas wie diese erste, noch verpackte Figur solle man als Andenken behalten, mehr meinen jedoch: Zusammenbauen ist die richtige Wahl. Schließlich sei das einmal die Intention hinter dem Geschenk gewesen:

Ich tendiere zu: „Baue es.“ Deine Mutter hat sie dir gegeben, um Spaß damit zu haben, um teilzuhaben an etwas, das dir wichtig ist und dir viele positive Gefühle gegeben hat. Select_Anybody1586 auf Reddit

Andere merken allgemein an, dass es keine besseren Modelle gebe als jene, die Familie und Freunde für einen kaufen, nachdem sie extra mehr über die eigene Lieblings-Fraktion gelernt haben.

Eine solche Figur nach 18 Jahren wiederzufinden, dürfte noch einmal etwas anderes sein, etwas Besonderes – wobei das Zögern verständlich ist. Nicht nur, weil es sich um einen kleinen Schatz handelt, sondern weil alte Figuren teilweise richtig wertvoll sein können: Glückspilz zahlt 22 Euro für eine alte Figur, weil sie cool aussah – Community von Warhammer 40.000 verrät neidvoll: Das ist ein wertvoller Schatz