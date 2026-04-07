Glückspilz zahlt 22 Euro für eine alte Figur, weil sie cool aussah – Community von Warhammer 40.000 verrät neidvoll: Das ist ein wertvoller Schatz

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2 Min. Nico Scheibel 0 Kommentare Lesezeichen
Glückspilz zahlt 22 Euro für eine alte Figur, weil sie cool aussah – Community von Warhammer 40.000 verrät neidvoll: Das ist ein wertvoller Schatz

Das Tabletop-Hobby rund um Warhammer 40.000 ist nicht ganz billig. Alte und seltene Miniaturen können schnell hohe Preise erreichen. Jetzt hat ein Glückspilz eine Figur gekauft, die richtig wertvoll ist und die Community neidisch werden lässt.

Um welche Figur geht es? Der Reddituser sillygoose-1714 hat einen Post im Subreddit zu Warhammer geteilt. Dort zeigt er Bilder einer großen, bemalten Figur. Diese fand er in einer Spielzeugkiste in einem Second-Hand-Laden und bezahlte weniger als 22 Euro.

Als Unerfahrener im Thema Warhammer nahm er die Figur mit nach Hause, weil sie einfach cool aussah. Der User war sich jedoch nicht bewusst, was für einen Schatz er fand.

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Warum ist die Figur so besonders? Ein weiterer Reddituser gibt dem Glückspilz einige Antworten zu dem Modell. Es handelt sich dabei um den „Imperial Reaver Titan“. Diese wurden von der Firma Armorcast erschaffen, die einige Modelle für den größeren Maßstab von 28 mm anstelle des kleinen Maßstabes von 6 mm anfertigen sollte.

Ende der 90er gab es zwei Systeme von Warhammer. Das normale System bezeichnet dabei das Spiel mit einem Maßstab von 28 mm und ist heute noch weit verbreitet. Das sogenannte Epic-System wird mit einem Maßstab von 6 mm gespielt und sollte riesige Schlachten darstellen.

Der Reaver Titan soll laut dem Reddituser in den Jahren 1995–1998 verkauft worden sein, was das Alter der Miniatur auf ungefähr 30 Jahre bringt. Zusätzlich erwähnt er, dass es sich nicht um eine Figur direkt von Games Workshop handelt, wodurch es nur wenig Infos gäbe. Diese Modelle seien jedoch sehr selten und beliebt bei Sammlern.

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Die Figur kostet ein Vielfaches von 22 Euro

Wieviel kostet der Reaver Titan? Natürlich wurde im Subreddit auch über den Preis spekuliert. Einige User schreiben, es könnten mehrere Hundert Dollar sein. Ein User geht von 800 Dollar oder mehr aus und verlinkt einen eBay-Artikel, der im Januar 2026 verkauft wurde.

Dabei handelte es sich um einen ähnlichen Reaver Titan von Armorcast, der für 1.053 Dollar verkauft wurde. Das wären umgerechnet ca. 911 Euro.

Was sagt die Community noch zur Figur? Ein Reddit-User ist der Meinung, dieses Modell gehöre in ein Museum. Ihm stimmten über 200 weitere Warhammer-Fans zu (Stand: 07. April 2026, um 13:50 Uhr). Andere Kommentare beziehen sich ebenfalls auf den Schatz, den der User gefunden hat, und schreiben unter anderem, dass es ihr Traummodell sei.

Auch Neid ist natürlich bei so einem Fund nicht weit weg und einige Nutzer gratulieren dem Glückspilz, obwohl sie dieses Modell gerne selbst in der Hand halten würden.

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Quelle(n): reddit.com
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