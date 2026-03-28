Fan druckt 1.752 Einzelteile in 20 3D-Druckern für eine lebensgroße Statue von Horus aus Warhammer 40k, braucht 5 Monate dafür

Nach ihm ist die größte Tragödie der Geschichte der Menschheit benannt: Horus Lupercal. Der Sohn des Imperators hat beinahe dafür gesorgt, dass die Welt von Warhammer 40.000 komplett untergeht. Jetzt hat eine Nutzerin ihm eine Statue gewidmet, die in kein Haus passt.

Das ist die Statue: Bereits im Dezember 2025 haben wir davon berichtet, dass die Nutzern „HammerDoris“ oder „The Imperial Saint“ gerade eine lebensgroße Statue von Horus Lupercal baut.

Doris ist in der Community recht bekannt für ihre Cosplays. Ihr findet ihre Projekte etwa auf Instagram.

Damals waren nur die Beine fertig. Jetzt steht die Statue fast komplett finalisiert auf … eben diesen Beinen. Nur noch die ikonische Kralle an der rechten Hand des Verräters fehlt. In einem Thread auf Reddit zählt Doris einige Fakten zu der Statue auf:

Vom niedrigsten zum höchsten Punkt misst die Statue 4,4 Meter – nur bis zum Kopf 3,6 Meter. Das haut hin, Horus soll in seiner Rüstung etwa 3,5 Meter groß gewesen sein.

Die gesamte Dauer für das Projekt beträgt bisher 5 Monate. Die Kralle habe sie bisher vergessen. Da das ein Hobby-Projekt ist, macht sich Doris keinen Zeitdruck, sagt sie.

Insgesamt 1.752 Einzelteile sind bisher verbaut. Allein die Beine brauchten damals 594 Stück.

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Wie hat Doris das angestellt? Für den eigentlichen Druck, sagt Doris, habe sie 20 3D-Drucker laufen lassen, um die Einzelteile zu produzieren. Ein paar Details haben aber angepasst werden müssen, etwa ein Teil der Beinrüstung abzusägen, weil sonst die Arme nicht passten.

Arme und Schulterpolster werden mit Stäben an Position gehalten. Wie sie in einem weiteren Video auf Reddit zeigt, benötigte sie für den Zusammenbau einen Gabelstapler und Spanngurte. Letztere konnten aber zumindest schon entfernt werden. Jetzt kann Horus eigenständig stehen.

Die Lagerung dagegen klingt etwas kompliziert. Wegen der enormen Größe liegt der Verräter in Einzelteilen in der Garage und blockiert diese vollständig, schreibt die Nutzerin. Was das alles gekostet hat, wolle sie in einem späteren Post verraten.

Horus Lupercal ist eine der wichtigsten Figuren in Warhammer 40.000

In den Kommentaren gibt es einige Bemerkungen darüber, dass eine solche Statue gut die absurden Verhältnisse von Warhammer zeigt – und wie viel größer Space Marines im Verhältnis zu Menschen sein können.

Space Marines sind gezüchtete Supersoldaten und von sich aus schon ein gutes Stück größer als „normale“ Menschen. Primarchen, also diejenigen, von denen Space Marines abstammen, sind nochmal größer, schließlich sind sie die direkten genetischen Söhne des Gottimperators selbst.

Ein Nutzer merkt an, dass Horus mit solchen Ausmaßen nicht einmal in ein normales Haus passen würde, was jedoch vermutlich kein Hindernis darstellen würde. Also das Haus. Wenn man bedenkt, wie mächtig Horus eigentlich ist.

Horus Lupercal ist bekannt als der Verräter schlechthin. Er hat den Imperator und seine Wege infrage gestellt und damals die „Horus-Häresie“ ausgelöst, den großen Bruderkrieg, in der die Hälfte der Space-Marine-Legionen dem Chaos verfallen ist.

Der folgende Konflikt hat beinahe das heilige Terra zerstört und Horus selbst hat sogar beinahe den Imperator getötet. Seitdem ist der Herrscher der Menschheit auf seinem goldenen Thron gefesselt, der ihn am Leben hält.

Aber obwohl Horus als der größte Verräter gilt, ist er doch nicht der erste Häretiker. Tatsächlich gibt es sogar eine Person, die noch mehr als jeder andere dafür verantwortlich gemacht werden kann, was das Chaos in der Galaxie angerichtet hat und immer noch anrichtet: Ein Mann in Warhammer 40.000 ist schuld, dass die beiden größten Verräter erst böse werden