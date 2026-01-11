Mystische Wesen haben die Welt von Warhammer Fantasy überhaupt erst erschaffen, aber es gibt 3 „Völker“, die noch älter sind

Das Universum von Warhammer ist alt – und das nicht nur, weil es das Tabletop-Spiel dazu schon seit dem Jahr 1983 gibt. Die Fantasywelt blickt auf eine lange Geschichte zurück. Hier stellen wir euch die 5 ältesten dieser Wesen vor.

Das Warhammer-Universum umfasst viele unterschiedliche Welten, die – mal mehr, mal weniger – stark miteinander verknüpft sind. Die älteste dieser Welten ist die „Old World“, also die „Alte Welt“. Mit dieser hat das Tabletop-Spiel im Jahr 1983 angefangen.

Die Alte Welt bietet recht klassische Fantasy mit Menschen, Zwergen, Elfen, Orks, Vampiren und mehr. Diese Welt ist es auch, die ihr in der großen Sandbox-Kampagne von Total War: Warhammer 3 erobert – oder im Koop-Schnetzler Warhammer: Vermintide 2 vor dem Ende der Welt zu bewahren versucht.

Wusstet ihr aber, dass die Alte Welt nicht immer so aussah wie jetzt? Lange, bevor die meisten heute lebenden Völker existierten, wurde die Welt bereits von anderen Wesen bewohnt und geformt. Viele davon sind heute seltener geworden – oder sogar ganz verschwunden.

Was wird hier gerankt? Wir schauen uns nur die ältesten Wesen aus Warhammer: The Old World an. Warhammer: Age of Sigmar knüpft schließlich an das Ende der Alten Welt an und Warhammer 40.000 spielt in der fernen Zukunft unseres eigenen Universums. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Warhammer-Settings könnt ihr auf MeinMMO nachlesen.

Für das Ranking haben wir uns das Alter dieser Wesen innerhalb der Lore angeschaut. Als Ausgangspunkt haben wir uns die Krönung von Karl Franz, dem aktuellen Kaiser des Imperiums, ausgesucht. Die lässt sich im Imperialen Kalender (IC), den Warhammer Fantasy nutzt, leicht verorten: Sie fand im Jahr 2502 IC statt. Da Games Workshop jedoch bewusst exakte Jahreszahlen vermeidet, wenn es um Ereignisse vor dem Jahr 0 geht (in dem Sigmar Heldenhammer das Imperium gründete), gibt es für die für uns relevante Zeit nicht immer konkrete Zahlen. Die Plätze werden aufsteigend vergeben, von den jüngsten zu den ältesten.

Als Quelle für die ganze Lore haben wir das Lexicanum genutzt, ein von Fans erstelltes Online-Wiki zu Warhammer. In dessen Einträgen beruft man sich auf offizielles Material, das direkt von Games Workshop oder von lizenzierten Partnern stammt.

Platz 5: Slann

Immer noch uralt, aber trotzdem nur auf Platz 5, befinden sich die Slann. Diese Kreaturen ähneln dicken Fröschen oder Kröten und sitzen auf Sänften, die sie mittels Magie über dem Boden schweben lassen. Sie sind die Anführer der Echsenmenschen, ihre Priester und noch dazu äußerst mächtige Magier.

Obwohl sie die jüngsten Wesen auf dieser Liste sind, so sind sie immer noch alt genug, um sich an eine Welt ohne Menschen und Zwerge zu erinnern. Viele Slann starben im ersten großen Krieg gegen das Chaos – einem von mehreren Ereignissen, die die Welt von Warhammer Fantasy beinahe ausgelöscht haben. Seit dem Verschwinden ihrer Herren sind auch keine neuen Slann geboren worden.

Einer der ältesten noch lebenden Slann ist Lord Mazdamundi, wobei sein genaues Alter nicht bekannt ist. Wir wissen jedoch, dass er zur zweiten Brut der Slann gehört, die irgendwann nach -10.000 IC stattfand (Ereignisse, die vor dem Jahr 0 stattfanden, werden mit einem „-“ markiert). Lord Mazdamundi ist damit also rund 12.000 Jahre alt.

Bei Alter (und Macht) wird er nur von einem anderen übertroffen, nämlich Lord Kroak. Er war einer der ersten Slann, die zwischen -15.000 IC und -10.000 IC erschaffen wurden. Er „lebt“ aber schon lange nicht mehr, sondern existiert als „Reliktpriester“ – sein Geist lungert in seinem mumifizierten Körper umher.