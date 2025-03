Das Strategiespiel zu Warhammer auf Steam ist so groß, dass es jetzt sogar das Original verändert – Fans sind begeistert

Warhammer bekommt eine völlig neue Armee für das Tabletop, allerdings nicht für das beliebte Warhammer 40.000, sondern für The Old World. Das Spannende daran: Das ursprüngliche Spiel ist seit 2014 tot und die neue Armee stammt aus dem erfolgreichen Total War: Warhammer 3.

Was ist das für eine Fraktion?

Das Großkaiserreich Cathay ist eine ans antike China angelegte Fraktion der Menschen, die von Drachen regiert wird. Das Reich hält die große Mauer, welche die Steppen im Osten vor dem Chaos im Norden schützt.

Cathay ist bekannt für Handel und Wirtschaft, allerdings auch für die Nutzung von Schwarzpulver in Form von Raketen und Kanonen, Kriegs-Ballons und den Einsatz von riesigen Terrakottakriegern.

Die Fraktion gehört zu den Start-Völkern von Total War: Warhammer 3 und wurde mit dessen Release 2021 auch für das Tabletop angekündigt. Jetzt zeigt Games Workshop die neuen Modelle.

Darum ist der Reveal so besonders: Die letzte, vollständig neue Armee in Warhammer Fantasy kam 2010 mit den Beastmen bzw. 2003 mit den vorhergehenden Beasts of Chaos. Ein paar Jahre später wurde das Spiel eingestellt zugunsten von Age of Sigmar, nur um 2024 als The Old World neu zu erscheinen.

The Old World ist allerdings lediglich mit 9 der ursprünglichen Armeen an den Start gegangen. Andere Kodizes von früher wurden zwar überholt, werden aber für die erste Edition des Spiels nicht offiziell unterstützt.

Bereits 2021 hat Games Workshop Cathay als neue Armee angekündigt und das für eine Zusammenarbeit mit Total War: Warhammer 3. Das Strategiespiel ist bis heute das größte Total War auf Steam und eines der besten Strategiespiele, die ihr aktuell spielen könnt – und offenbar erfolgreich genug, um Warhammer selbst zu beeinflussen.

Cathay existiert in der Lore von Warhammer zwar schon deutlich früher, die Armee selbst ist aber erstmals im Strategiespiel auf Steam zu sehen gewesen.

„Dachte, das ist nur ein Cash-In für Games Workshop“

Die Reaktion auf den Reveal von Cathay ist durchweg positiv, insbesondere, weil nur wenige Fans wirklich mit neuen Einheiten gerechnet haben. In der Community hat sich die Annahme gehalten, dass Games Workshop Warhammer Fantasy einfach nicht weiter unterstützen wird, da es sich nicht lohnt.

In einem Thread auf Reddit zeigen sich die Spieler begeistert vom Look der Miniaturen und davon, überhaupt etwas Neues zu bekommen:

Ich kann nicht glauben, dass das real ist! Ich dachte wirklich, Old World wäre nur ein Nostalgie-Cash-In für Games Workshop. Der Fakt, dass sie eine brandneue Armee machen, zeigt, dass sie es ernst meinen! St4rry_knight auf Reddit

Die zweite Armee aus Total War: Warhammer 3, die noch nie vorher im Tabletop zu sehen war, ist Kislev. Die an polnische Geschichte angelehnte Fraktion aus dem Norden besteht aus Bärenreitern, Ulanen und Tzaren, mit einer tief verwurzelten Feindschaft mit dem Chaos. Kislev hat erst kürzlich eine Rundumerneuerung erhalten und wird nun als nächste Armee für The Old World erwartet.

Warhammer selbst hat erst 2022 eine vollständig neue Armee bekommen, allerdings für die dystopische Sci-Fi-Version Warhammer 40.000. Hier haben sich vor anderthalb Jahren die Konglomerate von Votann als erste neue Arme seit den T’au dazu gesellt: In Warhammer 40.000 gibt es Weltraum-Zwerge und die sind noch deutlich härter als in Deep Rock Galactic