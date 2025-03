Das größte Spiel zu Warhammer auf Steam hat Menschen, die auf Bären reiten – Ändert sie so sehr, dass sie wie eine völlig neue Fraktion klingen

Zusammen mit dem Update erhaltet ihr ebenfalls kostenlos zwei neue Einheiten, je eine für Cathay und die Ogerkönigreiche. Wer das Spiel ohnehin in der Bibliothek hat, hat mit Patch 6.1 einen Grund, mal wieder reinzuschauen. Für alle anderen ist Total War: Warhammer 3 ein hervorragendes Spiel, um in die Welt von Warhammer einzusteigen .

In Total War: Warhammer 3 war Kislev als eine der ursprünglichen Fraktionen im Spiel und hat sich seitdem nicht deutlich verändert. Durch „Shadows of Change“ kam damals ein neuer legendärer Kislev-Kommandant , sonst hat sich aber nicht viel getan. Bis jetzt.

Um welche Fraktion geht’s? Die Menschen von Kislev sind an den kalten Norden angepasst und verdanken ihrem „Mutterland“, dass sie überhaupt in der Kälte überleben können. Entsprechend dreht sich bei ihnen alles um Frost und Eis – und natürlich reiten sie auf Eisbären.

